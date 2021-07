Masivas procesiones en el Caribe por el día de la Virgen del Carmen

Hoy es el día de la Virgen del Carmen y en el Caribe se llevarán a cabo multitudinarias procesiones en honor a la patrona de los transportadores y navegantes.



Es por ello que las autoridades en toda la región han extremado medidas de seguridad para evitar aglomeraciones, en medio de la pandemia, y accidentes en las procesiones que todos los años son masivas.



Virgen del Carmen en Barranquilla Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

En Cartagena, la patrona bajó desde el Convento en el Cerro de la Popa y se alojó por unos días en atrio de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.



Sin embargo, esta mañana muy temprano fue llevada para la tradicional procesión por la bahía de Cartagena.



En Santa Marta prohíben circulación de motos

La Alcaldía de Santa Marta para este viernes 16 de julio, en el marco de la conmemoración día de la Virgen del Carmen, restringió la circulación de motocicletas en la ciudad en el horario de 2 de la tarde, hasta las 11 de la noche.



Asimismo, se estipulan otras medidas como la prohibición de cierre de vías y la realización de bazares y bailes con picó en vía pública en todo el distrito de Santa Marta, para evitar alteraciones a la tranquilidad.



Por otra parte, aunque se autorización las procesiones, los participantes deberán acatar y cumplir las medidas de bioseguridad vigentes por la emergencia sanitaria.

En la arenosa le madrugaron a la patrona

En Barranquilla, con una caravana en honor a la Virgen del Carmen, a las cuatro de la madrugada, los feligreses de la Iglesia del Carmen, ubicada en la carrera 50 con calle 57, comenzaron la celebración del día.



Muchos creyentes se acercaron desde tempranas horas para mostrar su devoción a la santa con veladoras en las parroquias. Quienes asisten a las iglesias compran souvenirs, entre otros elementos con la imagen de la virgen.

En el Cesar hay seis eucaristías en honor a la virgen

En el Cesar esta fiesta se celebra con mucha veneración, por ello, el folclor vallenato inspiró muchos de sus versos en esta devoción católica.



El legendario cantante Diomedes Díaz tenía una conexión especial con la santa y le rindió culto en una de las canciones más representativas de su álbum ‘Fiesta Celestial’.



En Valledupar se llevarán a cabo seis eucaristías, con la misa central será a las 10 a.m. que estará presidida por monseñor Oscar Vélez, Obispo de la Diócesis de la capital del Cesar.



El aforo será controlado, solo podrá entrar por eucarística 130 feligreses, el resto de las personas la podrán escuchar desde la calle, para lo cual habrá parlantes.



No habrá bautizos, para no incitar aglomeraciones.

Redacción Caribe

