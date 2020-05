Mujer asegura que virgen le dio remedio para curar el covid-19

Una guajira asegura que a través de revelaciones la virgen de Las Mercedes le dio el remedio para prevenir y curar el covid-19 con ramas de ciruelo. Al principio no se atrevía a contarlo, pero segura que la insistencia de la santa hizo que buscara a un periodista para contar lo que le estaba sucediendo.

Se trata de María Teresa Fuentes, oriunda de Patillal, un corregimiento de San Juan del Cesar, quien asegura que al principio tenía mucho temor y realizó el remedio para ella sola, debido a que hay mucha gente escéptica. Tere, como es conocida asegura que ha tenido muchos milagros de parte de la virgen.



La primera revelación fue cuando veía las noticias sobre las muertes que generaba el covid-19 en Estados Unidos, por lo que clamó por su intervención. Asegura que la virgen le dijo que agarrara unos ramos de ciruelo, los cocinara y los tomara. En esa ocasión hizo la toma para ella, por lo que en sueños la virgen le reclamó en dos oportunidades.



En una nueva revelación, sostiene: “la virgen me tira los bruscos del ciruelo sobre las piernas y me dice: toma aquí los tienes. ¿Lo vas a hacer? Mucha gente está muriendo y tu con el remedio en las manos”. Asegura que así, luego de pensarlo mucho decidió llamar al periodista Halmiton Daza, para contarle lo que le estaba pasando a través de la emisora local.



Posteriormente grabó un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales y el efecto es que en su pueblo, donde hay muchos ciruelos, cada vez más gente corta las ramas en busca del efecto milagroso.

Sanjuanera asegura que la virgen de Las Mercedes le reveló la cura para el Covid-19. En vídeo María Teresa Fuentes cuenta cómo fue esa revelación #Covid_19 #coronavirus #LaGuajira @ELTIEMPO pic.twitter.com/0nCX34F92U — Eliana Mejia (@elianamejiao) May 19, 2020

“Me han llamado médicos de Valledupar, personas de Panamá, Estados Unidos, incluso una señora de Cartagena, no sé como consiguió mi teléfono, para decirme que toda su familia está infectada y que le hiciera el favor de mandar unos ramos ya que no conoce el árbol. Acabo de mandárselos por una empresa de mensajería”, afirmó.



A los frutos y flores del ciruelo se le atribuyen muchas propiedades medicinales y nutricionales. Ayudan a combatir el estreñimiento, la anemia, a perder peso, mejorar la digestión, entre otros aspectos.



Según Tere, la virgen le ha manifestado que hasta la vacuna puede salir de este árbol, “ya muchas personas lo están tomando en mi pueblo Patillal, en donde la veneramos mucho, porque es la patrona”.



Finalmente, Tere asegura que después de hacer público las revelaciones de la virgen, nuevamente se le apareció en sueños diciéndole “estoy feliz porque has cumplido con lo prometido, yo le dije: yo cumplí, ahora cumple tú”.

Voces científicas

Los médicos consultados en La Guajira no ven con buenos ojos el uso de estas infusiones que aunque son naturales, no quiere decir que sean seguras, ya que no se conocen todas sus propiedades y los efectos secundarios que puedan causar.



“El agua de ciruelo no tiene ningún asidero clínico, ningún médico va a avalar eso”, sostiene Manuel Palmezano, presidente del Capítulo Guajira – Magdalena de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.



Palmezano, sostiene que los pacientes con síntomas leves de covid-19 se manejan en casa con medicamentos de acuerdo a la sintomatología que presenten y a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. El problema está cuando registran complicaciones que requieren seguimiento y hospitalización.



Por su parte la secretaria de Salud municipal Liliana Vergara, asegura que no la puede cuestionar, pero no avala este tipo de remedios, “no puedo decirle a una comunidad que lo tenga en cuenta, ya que debo regirme a los lineamientos del Ministerio de Salud, mantener los protocolos de Bioseguridad y de vigilancia epidemiológica”.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA