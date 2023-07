A esta hora es viral el video de una pelea entre un desesperado padre de familia y un funcionario de la clínica Gestión Salud de Cartagena.



Además: Judith Pinedo entregó 140 mil firmas y además recibe aval de partido Alianza verde)

Vea el video de la intolerancia dentro del centro médico

Intolerancia: funcionario y usuario de la clínica Gestión Salud de Cartagena se fueron a los puños dentro de una sala de espera de la clínica, al parecer por unos resultados médicos. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ pic.twitter.com/wf3dGSrh1C — John (@PilotodeCometas) July 26, 2023

En medio de una discusión presuntamente por la entrega de unos exámenes médicos, el padre de familia entrega a su pareja a la bebé que tiene en brazos y se lanza a puños contra el funcionario de la clínica, que también responde con violencia.



(También: Sacsa seguirá operando el aeropuerto de Cartagena hasta febrero del 2024)



“Todo por una demora, cinco horas para dar un resultado y que digan al final que no los hicieron. Esa es la atención que le dan a uno, mira la atención que dan, todo esto lo estoy filmando. Es una falta de respeto de ustedes y no tienen por qué proceder así”, grita la madre de la menor mientras graba con la cámara de su celular la escena de intolerancia.



Un vigilante trata de intervenir pero la 'lluvia' de puños de ambos hombre no para.

Más noticias en EL TIEMPO

Cartagena