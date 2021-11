Un muerto y un militar herido en hechos violentos en Argelia, Cauca

Los hechos violentos en Argelia, sur del Cauca, no se detienen. En las últimas horas se reportó la muerte de un campesino y de tres integrantes de grupos al margen de la ley.



Autoridades también reportaron la perdida de una las extremidades de un miembro del Ejército Nacional tras caer en un campo minado.



El campesino fue identificado como Ruber Samboní Gómez de 23 años, asesinado en la vereda La Gloria.



Según testigos, los hechos sucedieron alrededor de las 4 de la mañana de este lunes cuando el ciudadano departía con unos amigos en un establecimiento público y de camino a su vivienda, hombres armados lo interceptaron, disparándole en repetidas ocasiones. Uno de los disparos impactó en su cabeza, quitándole la vida.



El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue del hospital de El Bordo.



En cuanto al soldado profesional que perdió su pie derecho tras caer en una mina, se conoció que el hecho ocurrió en la vereda Mundo Nuevo, donde desde hace más de dos meses se vienen registrado fuertes combates con grupos armados.



El uniformado fue llevado a un centro asistencial en la capital caucana en medio de las fuertes lluvias.



A través de integrantes del Ejército, se corroboró que se trata de soldado profesional Ángel Borja de 33 años.



La evacuación del uniformado no pudo efectuarse por aire y el transporte por tierra se dificultó a raíz de las fuertes lluvias.



“El paciente fue trasladado por tierra a la medianoche, ya que por aire no se pudo por el clima. En una parte del derrumbe, había un pequeño espacio, de un metro más o menos y por ahí lo pasamos en una tabla”, narró un socorrista.



Daniel Imbachí, personero municipal, dijo que civiles quedan en medio del fuego cruzado y ha generado desplazamientos masivos en corregimientos como La Belleza, Sinaí, El Plateado y El Mango”, expresó Daniel Molano.



En la cabecera municipal continúa la atención a más de 130 personas.



Finalmente, autoridades también reportaron la muerte de tres integrantes de la disidencia de las Farc, estructura ‘Carlos Patiño’.



El brigadier general John Jairo Rojas Gómez, comandante de la Tercera División del Ejército, explicó que los hechos se presentaron en el corregimiento de Puerto Rico en medio de fuertes combates con miembros de este grupo armado.



Entre los fallecidos, se encuentra alias El Tío o Mechudo, señalado como cabecilla de subcomisión de dicha estructura, quien, de acuerdo las autoridades, se desempeñó como instructor en manejo de explosivos y en preparar áreas con armas no convencionales.



“También era el encargado de reclutar y entrenar menores de edad para fortalecer las filas de esta organización criminal”, dijo el comandante.



Junto a alias ‘Tío’, murieron otros dos integrantes del grupo delincuencial.



En medio del operativo también fue incautado abundante material de guerra, explosivos e intendencia.



“Se incautaron 18 minas antipersona, 18 detonadores eléctricos, 2 fusiles, una pistola, 530 cartuchos y 25 proveedores de diferentes calibres, un lente de campaña, una granada de mano y material de intendencia”, manifestó el oficial.



Así mismo, el Ejército indicó que en desarrollo de la operación fueron capturados otros dos miembros de la estructura, sin embargo, fueron arrebatados por habitantes de la zona.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN​