El choque de las dos justicias en los casos de violencia sexual

Desde que la Corte resuelve conflictos de jurisdicciones no ha enviado un caso relacionado con mujeres y niñas a la justicia indígena. Pero en tutela, es otra cosa lo que se ha dicho.



William Marín Jiménez esperaba que su pareja se fuera a trabajar para abusar sexualmente de su hija menor de 14 años en su casa en Villavicencio. Lo habría hecho durante por lo menos cinco años hasta que su mamá fue alertada por la orientadora del colegio: la niña habría intentado acabar con su vida, y acudió a las autoridades en 2019 para denunciarlo.



Marín hace parte de las 1.158 personas indígenas que están presas en cárceles del país: 176 esperan que sus procesos se resuelvan y 982 están condenados por diversos delitos, incluida la violación. Aunque el proceso se inició por la justicia ordinaria, el Resguardo Puerto Narre Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores dijo que se debía llevar por la justicia indígena, que, según la Constitución, tiene el mismo valor que la que hace la ‘cultura’ mayoritaria y cuenta con diferentes formas para castigar delitos como estos ‒dependiendo de las comunidades‒ como el uso del cepo, el fuete, el trabajo comunitario, el encierro o incluso la prisión ordinaria.



Ante el conflicto entre jurisdicciones, que se resolvieron desde 1991 hasta 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura y desde 2021 por la Corte Constitucional, se decidió por esta última que el caso debía seguir en la justicia ordinaria porque no se cumplieron todos los requisitos necesarios para enviarlo a la justicia indígena: se trata de cuatro factores que han venido desarrollándose con el tiempo, en un debate jurídico que no es pacífico y ha sido el escenario de fuertes choques entre la Corte Constitucional y la misma Judicatura.



Así, cuando un indígena comete un delito y hay diferencias sobre qué justicia lo debe tramitar, hay cuatro factores para tener en cuenta: que en efecto la persona sea integrante de un pueblo indígena y que el hecho se haya cometido en el espacio físico en el que se sitúan los resguardos indígenas o en donde la comunidad despliega su cultura y ritos.



El tercer factor versa sobre la naturaleza del delito cometido y a quiénes se afectó con este, precisando que si se trata de hechos especialmente nocivos para la cultura mayoritaria ‒

como las violencias contra mujeres y niños, niñas y adolescentes‒, debe hacerse un detallado análisis del último factor, el institucional, que dice que los resguardos deben tener la capacidad institucional de sancionar este tipo de conductas con un sistema de derecho propio, con procedimientos, faltas y sanciones claras y aplicables que garanticen que no habrá impunidad y que no se va a desproteger a las víctimas.



En el caso de Marín no se cumplieron varios factores: él es del resguardo Puerto Nare de Miraflores y los hechos ocurrieron en Villavicencio; la niña no es parte de resguardo alguno y, principalmente, la comunidad que quería tramitar el caso no explicó cuáles serían los procedimientos para tramitarlo ni las garantías para el procesado ni los mecanismos de reparación y de protección para la víctima.



Respuesta similar dio la Corte Constitucional en junio de 2022, al estudiar el caso de una niña de 13 años que con su abuela denunció por reiterados abusos sexuales en Coyaima, Tolima, a su padrastro: un escolta de la Unidad Nacional de Protección. Aunque la gobernadora del Cabildo Indígena Doyare Porvenir ‒a la que pertenece el hombre‒ sí explicó el procedimiento que se realizaría para juzgar los hechos, la Corte Constitucional indicó que el reglamento interno de la comunidad no refiere nada sobre la violencia sexual, no detalla pena y señaló que no se especificó sobre si el hombre podía pedir pruebas o participar en el trámite y por eso lo mantuvo en la justicia ordinaria.



Es decir, la Corte señaló que, si bien es claro que en el resguardo hay un sistema capaz de resolver conflictos y de ejercer justicia, el hecho de que no haya una norma oral o escrita que prohíba o considere delitos los abusos sexuales que habría cometido esta persona, y que no detalle sobre el debido proceso hacia la víctima, implica que no hay garantías para su trámite en esa justicia.