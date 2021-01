Le propinó golpiza a su abuela porque le sacó una papa frita del plato

Una mujer desesperada denunció que el propio hermano le propinó una golpiza a su abuela de 81 años porque le cogió comida de su plato.



El caso que ocurrió en un barrio de Santa Marta, y se viralizó rápidamente en las redes sociales causando indignación y repudio.



La joven suplica ayuda e intervención de las autoridades, y acompaña sus denuncias en redes sociales con fotografías en los que se ven hematomas y marcas en la piel de la anciana luego de ser atacada por su nieto, quien, según dijo la denunciante, sufre de problemas con las drogas.



“No es la primera vez que pasa. Ha intentado ahorcar a mi mamá, la ha golpeado, ultrajado y vulnerado en todos los aspectos. Me ha amenazado de muerte y me ha hecho daño psicológico”, expresó María Moreno que se encargó de visibilizar este hecho.



De acuerdo a la denunciante, el hombre tiene una orden de alejamiento y denuncia por violencia intrafamiliar.



"Mi mamá por masoquista, por amor de madre e infinitas justificaciones, lo volvió a recibir en la casa. Las autoridades ya no nos hacen caso por todos los actos de amor de mi mamá para con su hijo", añadió.



Esta nueva agresión se habría presentado porque el hombre llegó a la casa bajo los efectos de la droga y cuando se sentó a comer, la adulta mayor se le acercó y le sacó una papa frita del plato.



Acción seguida, el individuo se levantó molesto de la mesa y atacó a puños a su abuela.



María Moreno insistió en que es necesario que las autoridades actúen y eviten que ocurra una tragedia, pues el agresor los mantiene amenazados con hacerles daño.



“No soportamos más, nuestra vida corre peligro, yo acudiré de nuevo a interponer una denuncia ante la Fiscalía aferrándome a que esta vez sí haya una sanción ejemplar y pueda retornar la tranquilidad a la casa”, expresó María Moreno.



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado por este caso de violencia intrafamiliar.

Santa Marta

