En el municipio de Zona Bananera el panorama de seguridad es alarmante. Los homicidios se han disparado desde que inició enero y la población permanece atemorizada.



Panfletos, amenazas y crímenes mantienen alterada la tranquilidad en esta localidad del norte de Magdalena, sin que haya una respuesta contundente de las autoridades.



En los corregimientos y veredas de la Zona se respira miedo entre las comunidades por la ola de violencia que se ha desatado.

El pasado 9 de enero, una familia entera compuesta por una pareja y su hijo fue acribillada adentro de su casa. Ese fue el primero de varios homicidios que han sacudido el municipio.

Solo este último fin de semana, en la Zona Bananera fueron asesinadas cuatro personas, entre las que se encuentran una pareja de esposos.



Las víctimas fueron identificadas como Adalgiza Herrera Caro, de 40 años, y Jorge Darío Toro Meza, de 60 años. Este homicidio conmocionó a los habitantes del corregimiento de San José de Kennedy, puesto que la pareja asesinada eran bien referenciados y no se le conocían problemas.



En este corregimiento, el sábado una mujer fue baleada el sábado por la tarde en el interior de un almacén de motocicletas en la zona comercial del sector conocido como La Bodega.

A partir de las 7:00 de la noche, todo Zona Bananera parece un pueblo fantasma. Los residentes prefieren permanecer en sus casas y los negocios cierran temprano por la tensión que existe en el ambiente.

Disputa de bandas

El defensor de derechos humanos e investigador de temas de violencia, Lerber Dimas manifestó que los gobiernos no han prestado la suficiente atención a este tema de violencia que se ha recrudecido en las últimas semanas.



“Todo apunta a que la situación va a ponerse mucho peor”, advierte Dimas.

Según el investigador, en Zona Bananera se está configurando un escenario de riesgo, que se va a materializar con homicidios, desplazamientos, presencia de actores militares en la retoma del territorio que anteriormente correspondió al frente William Rivas de las AUC al mando de Carlos Tijera.



“El Clan del Golfo y Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se están enfrentando por las rutas del narcotráfico y no les importa llevarse por delante a gente de bien”, expresó Lerber Dimas.



Sobre la pareja de esposos asesinados, contó que “hace menos de 10 días me encontré al señor Jorge y me dijo que iban a matar mucha gente. Nunca me imaginé que ellos estaban en esa situación”.



El defensor de derechos humanos reiteró en la necesidad que el Estado responda a las alertas que ha generado la Defensoría del Pueblo sobre este territorio donde hay una fuerte incidencia de grupos armados.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv