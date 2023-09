Gracias a una donación anónima Jackeline Salas Mejía, madre del jugador guajiro Anderson Salas, quien quedó en estado de coma por una brutal golpiza tras anotar un gol, podrá viajar esta noche a México para asistir a su hijo.



La madre del deportista de 22 años, oriundo de Maicao, agradeció a la persona que se solidarizó con su caso y le consignó tres millones de pesos con los que pudo comprar los tiquetes para viajar hasta la ciudad de México, donde la recogen para luego continuar su camino hacia la ciudad de Texcoco.



El pasado 6 de septiembre, el joven de 22 años de edad del equipo Vortex, metió un gol durante un partido en el municipio de Texcoco, exactamente en la comunidad de La Conchita (México) y luego de la celebración se inició una trifulca, en la que fue golpeado fuertemente por los jugadores del equipo contrario Pirotex.



Hoy, a pocas horas de su encuentro con su hijo siente mucha ansiedad y es poco lo que sabe de él, ya que no ha podido tener mucha comunicación por estar ultimando detalles del viaje, el cual viene gestionando desde el pasado 7 de septiembre.



La falta de recursos y unas trabas en la consecución del pasaporte generaron dicho retraso. Lo primero que pudo obtener fue la documentación requerida para ingresar a ese país, la cual consiguió con la ayuda del club al que pertenece su hijo.



Es poca la información que Jackeline maneja asegura que con “los del club han hablado solo temas de salud, no más, ahora es esperar que yo esté allá para instaurar la demanda y lo que sigue, lo único que me interesa es la salud de mi hijo”.



Explica que Anderson sueña con ser un gran deportista y tiene una izquierda poderosa. Recuerda que la pasión de su hijo por el fútbol es desde pequeño, ya que solía acompañarla a sus entrenamientos como jugadora de fútbol femenino, cuando jugaba con la Policía del Cesar, pero, la falta de apoyo no le permitió dedicarse de lleno a esta actividad.

Anderson fue trasladado por el servicio de

emergencia hasta Centro Médico Quirúrgico

Actualmente reside en Mesetas (Meta), en donde trabajó como coordinadora de deportes y en donde jugaba, “la gente comenzó a conocerlo y se dieron cuenta de su talento, fue cuando el profesor Julián Chávez, del municipio de Granadas, nos brindó la ayuda y los contacto que tenía para que fuera a Medellín y de allí a México”.



Sus inicios fueron en la tercera división con el equipo América de México y luego pasó al equipo Toros Neza.



La madre del joven futbolista indicó que después del hecho, Anderson fue trasladado por el servicio de emergencia hasta el Centro Médico Quirúrgico “Santo Niño de Atocha”, en donde se encuentra en coma tras un fuerte golpe en la cabeza.



También pide justicia a las autoridades Mexicanas, para que los agresores paguen por lo que le hicieron a su hijo, se atrevieron a maltratarlo como si fuera un animal, es que a un animal no se le hace lo que le hicieron a su hijo”.

