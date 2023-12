¿Qué hay detrás de la grave escalada de violencia en norte del Cauca este fin de año?

La crítica situación de seguridad que ha vivido el norte del Cauca durante los últimos ocho días –que ha dejado entre las víctimas a varios líderes sociales e indígenas y el asesinato del alcalde de Guachené, Élmer Abonía Rodríguez, así como el secuestro del hermano de la alcaldesa de Corinto, William Velasco,– ha generado un panorama de inestabilidad en el departamento.

Sin embargo, este último fue liberado la tarde de este lunes, "por presión de las tropas del Ejército".



"Las extensas labores de búsqueda ejercidas por los soldados y apoyadas por

@FuerzaAereaCol permitieron su liberación. Socorristas militares verificaron su estado de salud para luego ser transportado hacia el municipio de Miranda, norte del Cauca, donde se reunió con sus familia", señaló la tercera división del Ejército en un mensaje en la red social X.

Frente a la violencia en Cauca, el presidente Gustavo Petro planteó el domingo pasado que se debe a un “intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y organizaciones populares” e indicó que dichas estructuras armadas se “aprovechan de la conflictividad interétnica y el poder de la economía ilícita”.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, luego de un consejo de seguridad realizado en la Casa de Nariño el sábado pasado, anunció que la inteligencia militar se llevará al “más alto nivel” y que, además, se aumentará el pie de fuerza, por orden del Presidente, en el departamento.



Ayer, precisamente, el general William René Salamanca dispuso el envío de 50 policías de inteligencia y de investigación y otros 80 especialistas en operaciones especiales.



Sin embargo, expertos consideran que esta ola de violencia también incluye factores como el despojo de tierras y las economías ilegales.



Alejandro Casmachín, coordinador del plan de vida del resguardo de Huellas, asegura que en el departamento hay un pulso por el control del territorio que se ha intensificado durante los últimos meses.



“Para nadie es un secreto que el norte del Cauca es un sitio estratégico para la siembra, llámese marihuana o coca, y por su ubicación estratégica, dado que tiene salida directa al mar, tiene salida directa a Buenaventura y al resto del centro del país”, agrega Casmachín.



Organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW) han expresado su preocupación por esta escalada de violencia y han hecho un llamado al Gobierno para que garantice la protección de los ciudadanos y promueva una solución integral que ataje las causas profundas del conflicto.



“En el Cauca, el Eln y grupos disidentes de las Farc han reclutado a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021, según organizaciones locales”, señala Human Rights Watch a través de un informe.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, señala que aunque el Presidente tiene razón, los fenómenos que amenazan la seguridad son varios.



“El Cauca tiene tres fenómenos, uno que es el conflicto por la presencia de grupos al margen de la ley; dos, el conflicto urbano, también llamado pandillismo, que se presenta en Puerto Tejada, Villarrica y Guachené; y finalmente, la disputa social por tierra y territorio que se da entre comunidades étnicas”, indicó Larrahondo.



((Le puede interesar: Así fue la explosión que hace 67 años marcó el renacimiento de Cali).

'Movilización popular’



Ante el panorama de zozobra, el presidente Petro invitó a una “movilización popular” –como lo ha hecho en reiteradas ocasiones– para que se oponga al “intento de control ejercido sobre la base del miedo y de la muerte” la cual, señaló, apoyará durante el próximo año.



En su mensaje, afirmó que desde el Gobierno se acompañará dicha movilización. También agregó que propondrá un pacto interétnico entre las comunidades del Cauca con el objetivo de que “las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”.

Facebook Twitter Linkedin

Momentos de dolor y tristeza se evidenciaron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Petro anunció que su administración “se pondrá al servicio” de las “decisiones populares” y que le propondrá “a esa coordinadora popular del Cauca un mandato popular sobre las armas y la violencia”.



Su iniciativa, sin embargo, recibió críticas de algunos sectores que señalaron que no es suficiente para frenar realmente la violencia que históricamente ha golpeado al Cauca.



Alejandra Miller, comisionada de la Verdad, comenta que desde este organismo han insistido de manera permanente en que la mejor manera de combatir “esos factores estructurales de persistencia del conflicto armado es a través de la implementación de los acuerdos de paz, es decir, el punto uno del acuerdo de paz, con la reforma rural integral; el punto cuatro, con la sustitución de cultivos ilícitos; el punto de participación política...”.



El presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, condenó esta escalada de violencia y señaló que el Cauca es un territorio que se encuentra sin la presencia efectiva del Estado.



“Una violencia que no es nueva, pero ha empeorado en el último año. Regiones con una guerra interminable, olvidadas y que reclaman una genuina voluntad de paz”, indicó el presidente del Senado.



A su vez, Larrahondo le recordó al Gobierno Nacional que el Cauca solicita una atención especial por causa de la violencia que vive principalmente el norte del departamento.



“Le pedimos al Presidente un enfoque diferencial con el Cauca. El departamento requiere un plan integral donde se dé todo el accionar de la Fuerza Pública, y esto tiene que ir de la mano con resolver los temas de ilegalidad y fortalecer la inversión social en el departamento”, dijo el gobernador del Cauca.



(Lea también: El drama de madre en Cali para que autoridades busquen a su hijo desaparecido).

Voces en contra



Por su parte, el exministro Alejandro Gaviria dijo que lo expuesto por el primer mandatario es un “discurso especulativo y confuso. ¿No valdría la pena hacer claridad plena sobre el futuro de la ‘paz total’, la estrategia de seguridad, las políticas de desarrollo y las acciones inmediatas de gobierno que piensan llevar a la práctica?”.



Gaviria manifestó que la urgencia para atender esta escalada de violencia “contrasta sin duda con toda esta retórica difusa”.

Facebook Twitter Linkedin

Momentos de dolor y tristeza se evidenciaron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Thierry Ways, columnista de este diario, coincidió. “Esto ya es la tapa”, sentenció. Y agregó que las palabras del primer mandatario son “ambiguas, gaseosas, ineficaces. Mientras tanto, están matando gente”.



Juan Camilo Restrepo, exnegociador de Paz con el Eln, por su parte dijo que la estrategia para disminuir estos crímenes debe centrarse más bien en una operación profunda y rápida de inteligencia militar y policial.



“Detrás de estos horribles asesinatos y masacres hay un designio criminal uniforme y autores intelectuales que son los que están dando las órdenes a los gatilleros que tienen que descubrirse y desmantelarse es a base de inteligencia”, indicó Restrepo.



(Además: La trágica historia de madre secuestrada mientras buscaba a su hijo desaparecido).



17 asesinatos en menos de ocho días en el departamento

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), del 16 al 22 de diciembre se han registrado 11 episodios de violencia en el Cauca, entre masacres, secuestros y asesinatos, que han derivado en el escalamiento de la violencia.



El 22 de diciembre, cuando se registró el asesinato del alcalde de Guachené, Élmer Abonía Rodríguez, también se reportaron la masacre 93 del año, en Santander de Quilichao, y el homicidio del líder indígena John Ramos.

Facebook Twitter Linkedin

Momentos de dolor y tristeza se evidenciaron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Indepaz señala que dos días antes, en el municipio de Silvia, se perpetró el asesinato de un líder social campesino. Y ese mismo miércoles un menor de 16 años que se desmovilizó de las disidencias de las Farc fue asesinado en Piendamó.



A esto se suma el hecho más reciente, que sucedió el 24 de diciembre cuando Eliécer Puyo Chocué, comunero del Resguardo La Laguna, miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Nasa, fue asesinado en el sector de la Bomba del Pescador.



Según Indepaz, de las 93 masacres registradas este año, siete han ocurrido en el Cauca, por lo que instó a autoridades y organizaciones civiles a tomar medidas para contrarrestar la ola de violencia y proteger a los ciudadanos. “La periodicidad de estos incidentes sugiere una tendencia alarmante que compromete la paz y la seguridad”, recalcó.



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por su parte, reportó que entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre de 2023 verificó 69 casos de asesinatos de líderes sociales; de estos, 15 se cometieron en el departamento del Cauca.

CALI y POPAYÁN

*Con información de POLÍTICA y JUSTICIA

Más noticias de Colombia: