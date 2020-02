Actos violentos de grupos armados no dan tregua en Norte de Santander

Las acciones violentas continúan afectando el orden público en Norte de Santander. Este miércoles se registró la quema de un camión en la vía que comunica de Tibú al municipio de El Zulia. Testigos aseguran que, en el sector conocido como Puerto González, hombres armados bloquearon la vía e intimidaron al conductor.

Al menos 20 vehículos han sido incinerados en vías primarias y secundarias de Norte de Santander. El pasado lunes en horas de la tarde fueron quemados 4 vehículos en la vía Ocaña-Convención y se hubo enfrentamientos en la vía Cúcuta-Ocaña.



Aún no hay normalidad en el transporte, solo un 50 % del flujo diario se moviliza por los corredores viales.



Cuatro asesinatos se han presentado en las últimas 24 horas en tres municipios de El Catatumbo, dos en Tibú, uno en Convención y otro en Teorama.



En otro hecho ocurrido este miércoles en el barrio Buenos Aires de Ocaña, una granada fue lanzada desde una motocicleta contra la vivienda de Gerardo Álvarez, gerente de la empresa de acueducto de Ocaña.



“Siempre he tenido amenazas y ahora más que soy gerente de las empresas públicas” afirmó el funcionario.



El atentado se presentó cerca a la Seccional de la Fiscalía de Ocaña. El artefacto causó daños en la fachada de la casa y no se registraron personas heridas. Aún se desconocen los responsables del hecho.



Mientras estas dos acciones se perpetraban, en Cúcuta se realizó un consejo de seguridad presidido por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo con la presencia de autoridades militares y civiles.



“La Policía Nacional y las Fuerzas Militares continuarán con el desarrollo de la campaña ‘Esparta’, dirigida a contrarrestar a los grupos criminales”, indicó el ministro.



En marzo llegarán 12 pelotones para impactar zonas específicas y de mayor afectación. Un mes después 360 nuevos soldados llegarán para vigilar los corredores estratégicos del narcotráfico en el departamento.



El próximo 10 de marzo se realizará un consejo de seguridad en Ocaña para analizar la situación de seguridad y tomar las acciones correspondientes.



Alcaldes de los municipios de El Catatumbo lamentaron no haber sido invitados al Consejo de seguridad y anuncian que a partir de este viernes con apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, iniciarán la instalación de un corredor humanitario para llevar alimentos y medicina a las comunidades confinadas.

CÚCUTA