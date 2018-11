Reincorporación de ex-Farc, en riesgo por violencia del Catatumbo

Tras adelantar un recorrido en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Caño Indio, ubicado en zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), la jefe adjunta de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, Jessica Faieta, manifestó su preocupación por la ola de violencia, que desde hace siete meses azota a la región del Catatumbo y que tiene deteriorada la seguridad de los excombatientes de las Farc.

En el informe presentado esta semana por el organismo internacional, en estas cuatro hectáreas de zona de concentración apenas permanecen 89 exguerrilleros, de los más de 300 miembros del frente 33 de esta subversión, que se sometieron a un proceso de dejación de armas y de transición a la vida civil, en esta zona norte del departamento.

Según el diagnóstico, los demás milicianos continúan vinculados al proceso de reincorporación, desde sus hogares o desde otras regiones del país, donde encontraron nuevas oportunidades para rehacer sus vidas.



“La inseguridad que vemos ahora en el Catatumbo no solo es para las comunidades, sino también para los excombatientes, eso nos preocupa. Nuestro mandato no solo es verificar las condiciones de seguridad de estos exmilicianos, también de la población civil. Y es difícil este ambiente de completa zozobra”, indicó esta delegada.



Aunque no hay cifras oficiales por parte de Naciones Unidas sobre amenazas o incidentes violentos contra estos desmovilizados, este organismo se basa en el asesinato de 74 líderes sociales, que se ha registrado en los últimos tres años en todo el territorio nacional, para encender las alarmas frente a esta situación de violencia y compartir los esfuerzos del Estado, encaminados a restablecer la seguridad.



Otro de los temas abordados por esta diplomática está relacionados con la falta de electrificación rural y el mal estado de las vías, que retrasan la puesta en marcha de algunas iniciativas contempladas en la reincorporación económica y social.

Policía reporta dura confrontación de armados en Hacarí

Desde la noche del miércoles, la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl, más conocida como Los Pelusos, mantienen fuertes enfrentamientos armados en la zona rural del municipio de Hacarí, a 222 kilómetros de Cúcuta.



Una parte de la población del corregimiento de Mesitas, epicentro de esta confrontación, quedó atrapada en el fuego cruzado y ya ha expresado a través de notas de voz su deseo de desplazarse a zonas aledañas, en busca de un refugio.



La Policía Nacional rechazó esta situación de orden público y aseveró que se alista un operativo con el Ejército para recuperar el orden y la tranquilidad en esta parte del Catatumbo.



“Estos enfrentamientos entre delincuentes tiene que ver con temas de territorio y narcotráfico. Hay personas con zozobra y hay niños que no han podido ir a las escuelas, debido a esta problemática”, indicó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.



CÚCUTA