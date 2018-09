La violencia del Catatumbo golpea al municipio de Ocaña

El reciente asesinato de Alirio Antonio Arenas, presidente del Concejo del municipio de Convención (Norte de Santander), acribillado en el barrio Belén de Ocaña, y el secuestro de Ángel Castillo, en zona rural de esta población, dejó al descubierto una crisis de seguridad que está azotando a esta región de Norte de Santander.

Por su ubicación, a 200 kilómetros de Cúcuta y sobre una de las principales rutas de acceso a los 11 municipios de la región del Catatumbo, sus más de 100.000 habitantes sufren actualmente el coletazo de la violencia que se ha recrudecido en esta zona fronteriza con Venezuela, donde la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl, más conocida como Los Pelusos, se disputan el dominio del narcotráfico.

Este conflicto ha desatado una diáspora de cerca de 7.000 desplazados que en los últimos meses se han asentado en esta localidad, acompañada paralelamente por el arribo de una población de cerca de 4.000 migrantes provenientes de Venezuela.

El impacto de albergar esta población flotante, que ha incrementado los índices de informalidad en las calles y la prostitución, se suma al déficit de policías, cuyos seis cuadrantes deben salvaguardar la tranquilidad en más de 37 barrios de Ocaña.



“Esta cadena de factores sociales se han sumado a los pocos uniformados que se encuentran vigilando las calles del municipio. Desde el 2009, la estrategia por cuadrantes no se ha actualizado y es casi imperioso aumentar este pie de fuerza para poder enfrentar estas situaciones de violencia”, indicó Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno de Ocaña.



A pesar de la reducción en el índice de homicidios, los casos de secuestro con fines extorsivos y de hurto a personas no han sufrido mayores variaciones en esta población nortesantandereana. Este último delito es por el que más han capturado a personas con nacionalidad venezolana. De acuerdo con el funcionario, de cada tres detenciones una corresponde a un ciudadano extranjero.



Este panorama de inseguridad se agrava con la injerencia de grupos armados organizados, que aprovechan para atrincherarse en sectores urbanos como la Ciudadela Norte y el barrio Belén y mover el negocio de la droga proveniente de las más de 25.000 hectáreas de cultivos de coca, sembradas en el Catatumbo.



“Conocemos estas problemáticas y estamos trabajando en conjunto con la Policía para mejorar la seguridad en el municipio. No podemos desconocer el factor desestabilizador que representa la zona convulsionada del Catatumbo y los hechos que se están presentado. Hay todo un dispositivo de seguridad desplegado en el municipio”, indicó el general Antonio María Beltrán, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército.



Mientras cerca de 260 militares adelantan averiguaciones para dar con el paradero del secuestrado, la Policía creó un grupo interinstitucional con la Fiscalía para esclarecer el homicidio del cabildante, quien había recibido amenazas por parte de la guerrilla del Eln.



CÚCUTA