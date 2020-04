Alerta por aumento de casos de violencia de género en Pereira

Desde que se inició la cuarentena nacional, el pasado 25 de marzo, en Colombia, ocho mujeres en Pereira han denunciado violencia de género o intrafamiliar ante la Personería.

Sandra Cárdenas, personera de la capital risaraldense señaló que maltrato sicológico y abusos son los principales agravantes.



"Evidenciamos que los casos en razón a la cuarentena observan otras dinámicas, es decir, hemos acompañado ocho casos de mujeres con connotaciones muy especiales. Las mujeres solicitan acompañamiento a la personería por su seguridad”, señaló Cárdenas.



Desde esta dependencia han tipificado una de las mayores denuncias como, por ejemplo, que las mujeres se sienten intimidadas por sus parejas, pues creen que no pueden asumir y cuidar de sus hijos, además de tratarlas como cargas económicas.



La labor que hacen desde la personería es iniciar el proceso de denuncia con la ruta interna para atender desde que se presenta el caso de violencia de género o intrafamiliar en materia de salud, atención psicológica, la valoración médico legal, formular la denuncia y hacer seguimiento penal hasta que culmine el mismo.



También se acompaña en el momento que se ve necesario que la mujer requiera desplazarse desde su casa hasta el lugar donde deciden quedarse, bien sea un familiar o amigo.



Las autoridades de la capital risaraldense entre Personería, Policía y Fiscalía, no descartan que en un 60 por ciento se pueden disparar estas cifras de abusos.



Cárdenas aseguró que “con la coyuntura sanitaria, una vez culmine la cuarentena estos índices de denuncia se pueden elevar, dado a que las restricciones que hay para movilizarse y muchas personas, especialmente, mujeres, no tienen acceso a canales virtuales y están intimidadas por sus agresores”. Y esto se traduce en que las mujeres no pueden desplazarse a poner la denuncia.



A diciembre de 2019, el 16 por ciento de cada diez mujeres reportaron haber sido agredidas bajo el consumo de alcohol o drogas durante las festividades navideñas.



Una mujer de 29 años, quien prefirió ocultar su nombre, madre de dos niñas, señaló: “desde que se conoció el primer caso en Pereira, el 15 de marzo, a la semana perdí mi trabajo. Y desde hace una semana, mi esposo me decía que no aportaba en casa, que debía dar algo de dinero o trabajar desde la casa. En ese momento decidí venirme a casa de mi madre y no permitir que mis dos hijas vean como su papá me levante su mano, como hace cinco años lo hizo”.



Esta mujer, quien es manicurista, explicó que por sanidad prefiere no atender, porque la atención con sus clientes debe ser de contacto directo. “Hay trabajos que no son reemplazables o se pueden hacer por medio de la virtualidad. El mío es uno de esos. Y sí, puedo trabajar en casa o desplazarme, pero, no arriesgaré a mis hijas ni a mi madre de 65 años”, puntualizó.



El balance del año pasado que realizó el Observatorio de la Casa de la Mujer, dice que Pereira se ubica en el primer lugar donde más tentativas y feminicidios han ocurrido en el año, seguida de Dosquebradas, Mistrató y Santa Rosa de Cabal.



El departamento de Risaralda habilitó una línea de atención a la ciudadanía que atenderá todo lo relacionado con temas de frente al coronavirus y apoyo psicosocial al número telefónico 320 2907490. Si llama desde un teléfono fijo, anteponga 03.

