Un nuevo rumbo podría tomar el escándalo que por estos días sacude al Contralor del departamento del Huila, Andrés Felipe Vanegas Mosquera, señalado de agredir verbal y físicamente a su pareja sentimental, María Salomé Bahamón Vargas. La mujer es una abogada de 29 años que labora como secretaria general de la Alcaldía de Neiva.



En medio del escándalo se conocieron partes de la denuncia presentada ante la Fiscalía en los que la afectada contó cómo fue violentada por Contralor de 40 años.



“Me dio un golpe muy duro en el oído derecho, y caí al suelo”, afirmó.

La historia de este caso de violencia contra la joven profesional que cursa estudios de maestría, comenzó la noche del 17 de junio anterior, en plena celebración de las fiestas de San Pedro, cuando la pareja salió a divertirse en un concierto de música de despecho con artistas nacionales en la discoteca Olé Festival, de Neiva, donde el funcionario, según la denuncia de María Salomé, la agredió verbal y físicamente a la salida de ese local comercial.



La funcionaria afirmó en su denuncia que todo sucedió a las 3 de la madrugada del 18 de junio anterior, cuando salieron de un concierto en la citada discoteca, “y habíamos tomado algunos tragos, muy pocos”.



“Empezó a insultarme con malas palabras, me empujó para subir al carro, pero al subirse le puso los bloqueos con lo que avanzaba rápido y frenaba en seco golpeándome con la parte delantera del carro, pues no llevaba mi cinturón de seguridad puesto”, dijo la secretaria general de la Alcaldía de Neiva.



Al llegar al conjunto residencial ella salió corriendo “lloraba, tenía miedo, pero me alcanzó y me cogió de los brazos para que entrara al apartamento, a lo que me negué”.



En medio de la discusión, ella le pidió que la dejara ir, “que al día siguiente hablábamos, pero me cogió duro por lo que grité, pedí auxilio, y me dio un golpe fuerte en el oído derecho, por lo que caí al suelo, y allí me pegó con su mano abierta”.



Luego la levantó del piso y la tomó por detrás para entrar “pero no me dejaba, y como seguí gritando, entonces me metió sus manos en lo profundo de mi boca y no podía respirar, me estaba ahogando”.



Finalmente, “me tiró al ascensor, me acurruco, le suplico que no me pegue más” y en medio de la noche la mujer buscó ayuda de un vigilante del conjunto residencial “que me escondió, y luego llegó la policía”.



María Salomé Bahamón reconoció en la denuncia en Fiscalía que “habíamos tenido discusiones normales, ninguna de esta magnitud, él es celoso”.

El informe médico

Ese mismo día la víctima de este caso de violencia fue atendida en la ESE Carmen Emilia Ospina y la historia clínica señala que en su cabeza presenta edema o hinchazón, así como eritema o enrojecimiento de la piel en labio superior e inferior, pero los mismos hallazgos fueron detectados en el paladar y se corroboró que no hubo sangrado.



El informe médico agrega que presenta “equimosis en mejilla izquierda, dolor en el maxilar, dolor en la mandíbula derecha, dolor a la palpación en corso de la nariz, fisura en parte superior de incisivo lateral inferior derecho, así como eritema en la zona precordial y equimosis leve en una muñeca”.



El informe señala que se “trata de una mujer agredida verbal y físicamente con trauma en cara, cavidad oral y extremidades”.



El caso ha sido tan delicado que, Medicina Legal de Neiva, dictaminó nivel de riesgo grave por agresiones o violencia de género, con lo que la Fiscalía le solicitó a la Policía medida de protección para la funcionaria que recibió incapacidad médico-legal de 14 días y, además, debe acudir a valoración por odontología forense.



Hasta el momento el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas Mosquera, no ha hecho pronunciamiento alguno sobre estas denuncias.

