El 31 de mayo del año pasado, Andrea Ramírez salía de un banco ubicado en el centro de la capital de Risaralda. La mujer de 36 años estaba en compañía de su madrina y llevaban una fuerte suma de dinero, por lo que ella asegura que estaba prevenida ante las personas que se le pudieran acercar en ese momento.

“Cuando salimos vi un muchacho que nos miraba mucho, pensé que le iba a arrancar el bolso a mi madrina, pero lo que hizo fue adelantarme y cerrarme el paso. Me dijo: ‘Qué hubo, soy yo o me le parecí a alguien’. Yo le respondí: ‘Pues no, no es usted’”, relató la periodista de profesión.



“Yo no había terminado de hablar y el joven me clavó un puño en la cara. Lo primero que pensé fue que nos robó. Pensé que le iba a pegar a mi madrina y que se estaba volteando para sacar un arma, por lo que traté de agarrarlo por el brazo, pero me pegó varios puños”, relató Ramírez.

Le puede interesar: ¿Busca vivienda? Así está el panorama para el 2023 en Medellín y sus alrededores



La mujer contó que luego el joven de 21 años se río de ella y se fue. “ Volví a incorporarme y le tomé de un brazo, él me hizo una llave y me tiró al piso. Ahí sentí que algo pasó con mi espalda. Llamé al 123 pero no llegaron. Luego avisé por los grupos de WhatsApp de periodistas a los que pertenezco y ahí llegaron varias personas a ayudarme, pero mientras me estaban pegando nadie hizo nada”.



Ramírez señaló que llegó el padre del joven y en ese momento pronunció las primeras palabras desde el ataque. “El muchacho habló y dijo que todo fue porque yo lo había mirado feo, que quién me mandaba a mirarlo así”.



El ataque que sufrió Andrea fue catalogado como lesiones personales. Su denuncia reposa en la Fiscalía 32 de Pereira y pese a que han pasado siete meses, su caso aún no ha avanzado.

Lea también: Mujer asesinada ya había sido apuñalada por su pareja y nunca lo capturaron



Ramírez aseguró que ha invertido más de 9 millones de pesos en su recuperación, pues el último golpe le habría causado una hernia discal e incapacidades por más de 60 días, además de una orden para cirugía de columna, la cual aún no se practicado.



El caso de Andrea es uno de los 592 delitos de lesiones personales registrados contra mujeres en Pereira durante el 2022, según datos de la Policía Metropolitana.



Y ante esto, la representante de la Casa de la Mujer de Pereira, Alison Liascos, hizo un llamado a las autoridades para prevenir y atender eficazmente a las mujeres violentadas.

Le recomendamos: Temor en Tuluá: queman un taxi en inmediaciones de la universidad Uceva



Entre tanto, las autoridades de Risaralda reportan cinco homicidios contra mujeres. Dos de ellos ocurridos en el área metropolitana de Pereira y uno cometido contra una mujer trans. La Fiscalía solo catalogó tres como feminicidios.



Según la Fiscalía, a corte del 15 de diciembre de 2022, se presentaron 938 casos de violencia intrafamiliar, en 704 de estos las víctimas fueron mujeres.



En el Quindío las cifras tampoco ceden. Al menos 670 mujeres sufrieron violencia intrafamiliar durante 2022.

Le recomendamos: El pandebono se codea con los mejores panes del mundo, según guía gastronómica



La mayoría de los casos se presentaron en Armenia. Según la Secretaría de Salud de la ciudad, se reportaron 633 casos de violencia contra la mujer.



Además, en Quindío 280 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales como acceso carnal, abuso sexual, tocamientos, entre otros.



En total ocho mujeres fueron asesinadas y se registraron cuatro feminicidios durante 2022.

Le puede interesar: Muerte de bebé en motel de Valledupar: los hallazgos que sacuden el triste caso



Casos como el asesinato de Yenny Karolain Nohava Forero, en Circasia, Quindío; causaron indignación en el departamento. El proceso judicial aún no se resuelve y su exnovio, Cristian Alejandro Ospina Fernández, quedó en libertad por vencimiento de términos.



También, una joven de 20 años fue atacada con ácido en su rostro, al parecer por motivos pasionales. Su caso también sigue en proceso.



Además, se registraron hechos que generaron tristeza y rabia entre los quindianos, como el de una joven de 22 años quien fue violada por cinco hombres en el municipio de Pijao.



También, una menor de 13 años y perteneciente a una comunidad indígena fue abusada en el municipio de Buenavista. Otra mujer fue violada por un hombre en un barrio del sur de Armenia y en el municipio de Quimbaya se presentó otra violación a una mujer de 31 años por parte de cinco hombres.



En Caldas se reportaron solo dos feminicidios.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA