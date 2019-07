‘Velatón’ en Armenia por casos de violencia contra las mujeres

Con un plantón a las afueras de una clínica de Armenia y una ‘velatón’ en la plaza de Bolívar, protestaron este jueves frente a los actos de violencia contra las mujeres de los últimos meses, así lo afirmó Liana Alcázar, directora de la Asociación Mujeres de Corazón y quien lidera esta iniciativa.

“Este plantón se hará inicialmente en la clínica donde está recluida Alba Yuri, la más reciente víctima de agresión por parte de un hombre. También contra el ataque que recibió Viviana hace unos meses en La Tebaida, su agresor le tumbó 8 dientes y le desfiguró el rostro, a pesar de eso ese tipo sigue libre”, contó Alcázar.



Y añadió que “es hora de que las autoridades miren esta situación desde otro punto de vista, lejos de los escritorios, porque las cifras no nos concuerdan con las de Fiscalía y Policía, para nosotras estos casos van aumento y no se hace nada, los agresores siguen libres como en estos dos casos”.



El más reciente caso de violencia contra se presentó en el municipio de La Tebaida donde José Evelio León Acevedo de 44 años atacó con un cuchillo a su excompañera sentimental, Alba Yuri Abril de 23 años. La pareja llevaba más de ocho meses separada y la joven buscaba obtener el divorcio.



“Fui a la casa donde vivíamos porque me prometió que me iba a entregar unos documentos que se necesitaban para tramitar el divorcio pero fue una trampa para matarme. Me sometió con un cuchillo que me puso en el cuello y luego me lesionó la cabeza, en el forcejeo me cortó las manos y me siguió apuñalando en otras partes del cuerpo hasta que caí al piso”, relató Alba Yuri.



Aunque Acevedo estuvo dos días libre, ayer, en La Tebaida, se inició la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Mientras tanto, Alba Yuri está con pronóstico reservado en una clínica de la capital quindiana.

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO