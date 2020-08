Mujer quedó sorda y perdió un ojo tras varias agresiones de su pareja

Tras ser sometida a todo tipo de violencia de manera sistemática, una joven de 21 años perdió parte de su audición y posteriormente otra lesión de gravedad la tiene con pérdida de la visión en un ojo, en hechos que sucedieron durante los últimos cuatro años en el municipio de Pitalito, Huila.



Los ataques provenían de su pareja sentimental, Adán Sierra Fonseca, quien fue capturado el 11 de agosto por el CTI de la Fiscalía en el municipio de Monguí, Boyacá.



Inicialmente la pareja vivió en Boyacá y luego se radicó un tiempo en Pitalito, donde la conducta agresiva del hombre era permanente pues la joven se encontraba en total estado de indefensión por estar sola, sin su familia y no lo denunciaba pues la mantenía intimidada y amenazada.

En silencio, la mujer soportó durante cuatro años todo tipo de violencia, pero uno de los episodios más graves lo vivió el 17 de enero de 2017, cuando la golpeó porque no le tenía listo el almuerzo.



"Ese día, en medio de amenazas contra su vida, trató de ahorcarla para que no gritara", dijo la Fiscalía.



Fue valorada en un hospital, pero el dictamen médico arrojó como resultado lesiones en el cuerpo e incapacidad definitiva por el daño en un oído debido a los golpes de su compañero.



Tras la investigación, las autoridades determinaron que en 2016 la joven también había sido víctima de maltrato a manos de este hombre y hasta trató de estrangularla, por lo que sufrió daños severos en su ojo izquierdo.



Tras la captura, el hombre fue llevado a audiencia pública y un juez lo envió a la cárcel con medida de aseguramiento, ya que en su contra cursaba un proceso judicial por violencia intrafamiliar agravada contra su pareja, con quien no convive, pues ella lo denunció.



En una larga investigación la Fiscalía logró establecer que la joven no es la única víctima de Adán Sierra Fonseca, pues se conoció que sus violencia también alcanzó a su nueva compañera sentimental, a quien habría maltratado en julio de este año causándole daños en uno de sus ojos.



El procesado registra once anotaciones judiciales, de las cuales cuatro son por violencia intrafamiliar y una por lesiones personales agravadas.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA