Polémica en Popayán por afirmación de empresario en  contra de las mujeres

Desde la Alcaldía de Popayán se rechazó lo dicho por Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, en una entrevista. "La peor plaga para el turismo son las señoras divinamente bien de Popayán”. dijo el reconocido empresario del turismo.



El presidente de Aviatur hablaba de cómo la pandemia del covid-19 los afectó el año pasado y de las estrategias que han usado para irse recuperando.

Cuando se refería a las transformaciones que evidenció la pandemia a la forma de operar de las agencias de viajes, dijo que "la nueva estrategia de promoción turística del país apunta a visibilizar las riquezas regionales”.



Y agregó: “La peor plaga para el turismo son las señoras divinamente bien de Popayán… esas que consideran que para ir a Tierradentro o San José de Isnos se necesitan autopistas 5G. Lo que aprecia el turista extranjero es precisamente nuestro carreteable de tierra, le gusta nuestra autenticidad”.



En una carta dirigida al empresario, la secretaria de la Mujer de Popayán, Mariana Bermúdez Astudillo, le dijo que tuvo que leer el escrito varias veces y que no entendió la necesidad de “semejante calificativo”.



“Señor Bessudo, las mujeres de todos los estratos sociales hemos sufrido violencias de todo tipo, ninguna mujer está exenta de sufrir en su vida algún tipo de violencia. Claro, para algunas, la violencia impacta de manera más desproporcionada y lesiona derechos fundamentales, por ejemplo, las mujeres indígenas, campesinas y afros que habitan los territorios del Cauca, así también las mujeres urbanas que habitan Popayán en los diferentes barrios”.



Y agrega: “La violencia contra las mujeres en un tema estructural, que traslapa todos los aspectos de nuestra vida en sociedad, es por ello que el trabajo de desnaturalización de la violencia sigue siendo un reto constante, a diario, que implica acciones por parte de la institucionalidad y de la sociedad en general para crear ambientes educacionales de deconstrucción de masculinidades donde le lenguaje violento sea rechazado y no se permita jamás”.



Finalmente, la funcionaria le pidió el empresario a “deconstruir su masculinidad” y a “pensar que la violencia no es sólo la que se golpea físicamente, sino aquella que encierra palabras y calificativos denigrantes hacia una mujer”.



Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, señaló que “cada palabra y/o expresión para referirnos a los demás siempre debe ser respetuosa y bien pensada; sobre todo cuando hablamos de mujeres, para no herir, no ofender y evitar que sea necesario disculparse”.



“Ante el error siempre es preciso rectificar”, dijo en su cuenta de twitter el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón.



La senadora Paloma Valencia, también rechazó la polémica afirmación. “Señor Bessudo no sea irrespetuoso con las mujeres de Popayán. Además, entérese de que quienes piden vías pavimentadas son los campesinos y habitantes de la Colombia rural que no van de paseo por las trochas, sino que las padecen todos los días", dijo la congresista.



Este viernes, Bessudo señaló que cometió un error al referirse hacia las mujeres como “plagas” y que de ahora en adelante utilizará el lenguaje “políticamente correcto”.



“Voy a decir que una dificultad al turismo es quienes creen que necesitamos una importante infraestructura para traer turistas en vez de decir, y lo que yo pienso es que tenemos que ser turistas desde ya, utilizando lo que tenemos y a apreciar lo que tenemos”.



También ofreció disculpas a todas las mujeres que pudieron sentirse ofendidas.

