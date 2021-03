Joven denunció que su exnovio la amenaza con publicar fotos íntimas

A través de un video publicado en sus redes sociales y que ha alcanzado miles de reproducciones, la joven Lina Giraldo denunció los acoso y amenazas a las que ha sido sometida durante el último año por parte de su excompañero sentimental.



Aunque Giraldo manifiesta que la relación terminó hace un año, su exnovio la ha venido acosando mediante mensajes intimidantes y discriminatorios.



‘’Esta persona no deja de acosarme y de mandarme mensajes electrónicos, ha creado cuentas falsas, me insulta, me denigra, tiene bipolaridad, me quiere y me odia. Recibí unos 40 mensajes la noche del sábado, me dice que soy una cerda, que soy pobre porque trabajo, que soy una fracasada, que solo me dedico a comer, en fin. En una ocasión se comunicó por la línea de mi trabajo para insultarme ‘’, narró.



La joven aseguró que ya interpuso una denuncia en su contra en la Fiscalía y en la inspección de Policía de Armenia.



Agregó que, aunque los acosos y las amenazas iniciaron incluso cuando eran novios, solo interpuso la denuncia hasta ahora por temor "y porque en su momento estuve enamorada de él y por varias situaciones que muchas mujeres vivimos en estos casos. Además, por miedo, porque me amenaza con publicar fotos íntimas mías y eso me angustia por mi familia, por mi trabajo y por mi dignidad pero llega un punto donde uno se cansa y porque ya estoy temiendo por mi vida y no sé qué me pueda pasar a raíz del video’", relató Giraldo.



Varias organizaciones activistas de los derechos de las mujeres han activado las rutas de atención por este caso. El video ya cuenta con más de 26 mil reproducciones y cientos de mujeres se han solidarizado con el caso de la joven.



Sara Rodas, integrante de la organización Yukasa de Armenia, contó que recibieron la denuncia de Giraldo y la de otra joven más. ‘’Nosotras les brindamos acompañamiento psicológico y jurídico en caso de que quieran activar las denuncias formales. Este año ya llevamos 25 acompañamientos tanto para denunciar violencias como para acceder a derechos sexuales y reproductivos’’.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia

