Defensora de derechos humanos en Popayán fue atacada con pegante

La estudiante universitaria y defensora de derechos humanos, María Camila Castillo, fue víctima de un ataque con pegante en su rostro y en la cabeza que afectó su cabello.



La joven denunció el caso ante las autoridades como un acto de violencia contra la mujer.

(Puede leer: Otra masacre en Cauca: tres jóvenes asesinados en Santander de Quilichao)



Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto en Popayán, cuando la también feminista salía de una peluquería en el barrio Ciudad Jardín, al norte de la ciudad, y dos hombres que la esperaban le arrojaron la sustancia. Este hecho quedó registrado en video.



La estudiante de último semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia se pronunció a través de redes sociales.



“Sé que pese a la gravedad de los hechos, esto pudo ser peor, pues primero el hombre estaba armado, y segundo, el ataque se vio disminuido porque en el momento estaba acompañada de un amigo que hizo lo posible para defenderme”, dijo.



(Le recomendamos: Luto en Popayán por la muerte de 'Doña Chepa', creadora de los aplanchados)



En la grabación, la mujer asegura que los policías que llegaron al lugar no le brindaron la atención debida.



Indicó que fue un ataque planificado en su contra y quizá tuvo relación con su activa participación en la defensa de los derechos humanos en el desarrollo del paro nacional.



La joven se ha destacado por su activismo de movimientos feministas y sociales.



“Soy una mujer más allá de mi cabello y mi rostro y aunque esta situación me ha afectado física y psicológicamente, voy a seguir haciendo lo que hago de acuerdo a mis principios e ideales”, señaló.



(Le puede interesar: Denuncian amenazas contra líderes en el sur del Valle y norte del Cauca)



Mariana Bermúdez, secretaria de la Mujer de Popayán, expresó su preocupación frente a este tipo de casos y manifestó la gravedad del asunto. Así mismo evidenció que este no se trata de un caso aislado.



“Las imágenes nos evidencian que se trata de algo premeditado y por eso es tan importante que se puedan realizar acciones rápidas para que puedan hallar a los responsables de esta situación, tan grave, no solamente contra la joven, sino contra las mujeres del municipio de Popayán”, expresó la funcionaria.

Lea más noticias de Colombia

Emergencias en Taganga y Santa Marta por aguacero de más de seis horas

Condenan a 17 años a mujer que torturó y asesinó a su arrendataria