Según la Fiscalía General de la Nación, en lo que va del 2023 en Cartagena han recibido 10 denuncias de ciudadanos extranjeros por atracos con algún tipo de armas y otros hurtos en los sectores de Crespo, La Boquilla, Manga, Bocagrande y el Centro Histórico.



En 2022 la Fiscalía recibió 34 denuncias de extranjeros que fueron blanco de la inseguridad.



Según la veeduría ciudadana ‘Cartagena Cómo Vamos’ la mayoría de extranjeros que son víctimas de violencia o estafas se marchan de la ciudad sin elevar denuncias.



A finales del mes de enero, EL TIEMPO reveló el testimonio de Johnathan Díaz, un turista extranjero que fue víctima de una banda delincuencial que lo secuestró por varias horas y desocupó sus cuentas en Cartagena.



Vea el video con el relato de un turista que fue asaltado el pasado mes de enero en la ciudad

Desgarrador relato de turista extranjero que habría sido secuestrado por varias horas por una banda delincuencial que le desocupó sus cuentas. ⁦@PoliciaColombia⁩ aún no se pronuncia. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/WsfmacmUp5 — John (@PilotodeCometas) January 31, 2023

“El sábado 28 de enero estuve en el hotel Hilton Cartagena. En una aplicación llamada Bumble conocí a una chica, habíamos quedado para almorzar. Quedamos de encontrarnos en el hotel a las 2 pm", señaló el viajero, originario de Luisiana (Estados Unidos).



"Me subí al auto que ella me indicó y nos dirigíamos a almorzar. Pero lentamente el auto de detuvo y, aproximadamente 2 minutos después, cinco hombres con pistolas subieron apuntándome a la cabeza. Me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía", señalaba el extranjero.



Díaz sobrevivió para denunciar el hecho que no es novedad en una ciudad donde los extranjeros están en la mira de la delincuencia.

Vea el video de la forma como un grupo

de turistas fue atacado en Playa Blanca

El 11 de agosto del 2022 un turista de nacionalidad extranjera transitaba por la calle Gastelbondo, del Centro Histórico de Cartagena, cuando fue abordado por dos sujetos que intentaron robarle sus pertenencias. El extranjero mostró resistencia y recibió un impacto de bala con pistola traumática en una de sus extremidades inferiores. El ataque se produjo hacia las 7:10 de la noche.



Para garantizar la seguridad de turistas y locales que visitan la Ciudad Colonial la Policía Metropolitana de Cartagena instaló un puesto permanente en la Plaza de los Coches, y aseguran que 50 uniformados prestan vigilancia permanente en todo el perímetro histórico.



Otro caso que despertó la indignación de la ciudad se presentó la tarde del jueves, 13 de octubre del 2021, en plena avenida Santander, a la altura del barrio Marbella, un video aficionado registró el momento en que dos hombres que se movilizaban en moto, aprovecharon el semáforo en rojo para intimidar con arma de fuego al pasajero de nacionalidad estadounidense despojándolo de sus pertenencias.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas