Líderes estudiantiles denuncian nuevas amenazas en Popayán

Una vez más líderes estudiantiles de Popayán denunciaron ser víctimas de amenazas.

A través de redes sociales, el joven dirigente Juan Esteban Téllez Díaz, de 21 años, denunció que por medio de un mensaje de texto enviado a su celular, le dijeron que él y otros dirigentes de derechos humanos serán asesinados.



“Nosotros en Popayán hemos venido sufriendo persecución y amenazas constantemente. El 23 del mes pasado nos asesinaron a un compañero que era miembro de una prensa independiente, aquí en el departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán. Venimos sufriendo de esta persecución sistemática desde el inicio del Paro Nacional”, dijo.



El joven estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y oriundo del municipio de El Patía, en el sur del departamento, es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y de la Juventud Comunista Cauca.



“Un mensaje de fortaleza, de no desistir, de decirles a todos nuestros compañeros y compañeras, que a nosotros esas amenazas de muerte no nos amedrantan, que con más fuerza seguiremos en las calles, que esto no es un mensaje para que nos empecemos a esconder, sino que esto es un mensaje para que alcemos nuestra voz con mucha más fuerza”, añadió.



El alcalde de El Patía, Orlando Muñoz Martínez, rechazó las amenazas contra el universitario.



“Solicitamos a las autoridades competentes investigar minuciosamente estos hechos que se ven involucrado un joven líder Patiano”, agregó el mandatario.



“Exigimos garantías a los derechos de nuestro asociado Juan Esteban Téllez Díaz ante las reiteradas amenazas recibidas en el marco del Paro Nacional y de los actos ya denunciados de amenaza a nuestra organización, consolidando una sistematicidad de ataques contra nuestros asociados y asociadas, así como al movimiento estudiantil Unicaucano en general”, dijo por su parte, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.



Estas amenazas ya fueron denunciadas en la Fiscalía General de la Nación.



Recientemente, la estudiante universitaria y defensora de derechos humanos María Camila Castillo denunció un ataque con pegante en su rostro y en la cabeza afectando su cabello.



Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto, en la capital caucana, cuando la estudiante de último semestre de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia salía de una peluquería en el barrio Ciudad Jardín, en el norte de Popayán y dos hombres que la esperaban le arrojaron la sustancia. La acción quedó registrada en video.



El pasado 23 de agosto, el líder estudiantil Esteban Mosquera, de 26 años, fue asesinado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, a pocos metros de su casa. El crimen sucedió sobre la carrera primera, entre calles tercera y cuarta, del barrio La Pamba, en pleno centro de Popayán.



El joven estudiante de música instrumental, el 13 de diciembre de 2018 había resultado herido y perdió su ojo izquierdo por un impacto en confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en medio de una manifestación contra de la reforma tributaria y la exigencia de más recursos para el funcionamiento e inversión de la universidad pública en Colombia.



POPAYÁN