Libre agresor de mujer que está a punto de perder un ojo tras golpiza

En libertad quedó José Jeliver Hoyos Álvarez después de agredir a su expareja sentimental -que está a punto de perder un ojo por un golpe que le propinó- y a sus dos hijas, pese a que fue capturado por la policía, justo en el momento que vecinos de la familia lo controlaban para que no las continuara golpeando.



La agresión se produjo el pasado jueves hacia las 11:00 de la noche cuando el hombre, de 42 años, llegó embriagado a la casa familiar, con un amigo, en el barrio Charrascal de Villavicencio, a poner música.



La excompañera sentimental, de 44 años, que se encontraba durmiendo, al igual que una de las dos hijas, de 19 años, le pidió que apagara el equipo de sonido. Además, porque la noche anterior también las había trasnochado con música a alto volumen.



El hombre se molestó y empezó a agredir verbalmente y con golpes a la mujer y cuando las dos hijas intentaron defender a la mamá, también las golpeó. Antes del ataque y por los antecedentes de agresión del hombre a las mujeres, la hija que se encontraba despierta, de 23 años, llamó a la Policía.



Justo cuando se inició el ataque, la joven dejó escuchar a su interlocutor de la Policía lo que estaba sucediendo. Y minutos después, cuando los vecinos del barrio impedían que el hombre continuara atacando a las mujeres, los uniformados llegaron y lo capturaron, contó una de las hijas.



Mientras la mujer fue conducida al Hospital Departamental de Villavicencio, donde se encuentra a punto de perder un ojo, las dos hijas fueron valoradas por médicos del Instituto de Medicina Legal, el caso quedó en manos de la Fiscalía 13 Local, que con el aval de un juzgado de Villavicencio dejaron en libertad a Hoyos Álvarez el viernes en la noche.



El caso provocó el pronunciamiento de la secretaría de la Mujer de Villavicencio, Diana Herrera, quien hizo un llamado respetuoso a los entes judiciales para que se analice con mayor detenimiento el caso, pese a que el hombre fue capturado en flagrancia luego de agredir a sus dos hijas y a su expareja sentimental.



Esta lamentable situación se presenta pese a que su expareja, lo ha venido denunciando por violencia durante varios años.



“Hacemos un llamado a las entidades que hacen parte de la Ruta de Atención. Un llamado a su responsabilidad, porque, aunque respetamos la autonomía de la rama judicial y la autonomía, en este caso, que tiene la Fiscalía, hacemos un llamado a una valoración integral, a que se analice la violencia sistemática de la que ha venido siendo víctima esta mujer”, explicó Herrera.



“Aunque el agresor fue capturado en flagrancia, el viernes en la anoche fue puesto en libertad, una situación que revictimiza a esta mujer y que la expone a una situación de riesgo mucho mayor, que no se compadece con la garantía de justicia que tiene que haber en estos casos”, reiteró Herrera.



El caso de la mujer y sus dos hijas viene desde hace varios años, según ha conocido la Secretaría de la Mujer. En el 2017, la víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero fue archivada.



Este año, con la intervención de la Secretaría de la Mujer de Villavicencio, el caso llegó a la Comisaría Tercera de Familia, ante la cual la mujer solicitó que el agresor fuera desalojado de la vivienda que habita con ella y con sus dos hijas, de acuerdo con la Ley 1257 de 2008.



Las tres mujeres y el hombre viven en una casa del barrio Charrascal de Villavicencio, del cual cada uno tiene el 25 por ciento de la propiedad y en su momento el agresor propuso que se iba de la casa, lo que condujo a la mujer a proponer que le pagaba el 50 por ciento del arriendo, 250.000 pesos de los 500.000 que iba a pagar al lugar donde se iba a vivir.



No obstante, la Comisaría de Familia dijo que únicamente debería aportarle el 25 por ciento del valor del arriendo, lo que provocó que finalmente no se hiciera ningún acuerdo y el hombre siguiera viviendo en la casa, pese a que ya no hay ninguna relación sentimental de la pareja.



A todo anterior se suma, ahora, la libertad del agresor, a pesar de los testimonios de las víctimas y la evidencia del ataque.



“Esta libertad del agresor puede significar un riesgo muy grande para la mujer y para sus dos hijas, quienes también resultaron agredidas. Y es muy importante que la mujer reciba el tratamiento adecuado, que el especialista que necesita pueda ser designado por la empresa prestadora de salud Famisanar, a efectos de evitar que pierda su ojo”, afirmó Herrera.



“Es muy importante en esto es la garantía de justicia, que el agresor sea procesado y sancionado de acuerdo con la gravedad de esta situación. Dejarlo en libertad pone en riesgo las garantías de justicia que tienen que acompañar a las víctimas en estos casos”, puntualizó la secretaria de la Mujer.



NELSON ARDIL ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO