Los tentáculos de los carteles mexicanos amenazan Nariño

En la cárcel de Tumaco hay más de medio centenar de mexicanos que han caído en los últimos meses tras operativos en Nariño. Su presencia es uno de los datos que tienen las autoridades sobre la llegada de carteles de ese país que intentan apoderarse del manejo del narcotráfico desde los cultivos.

En los municipios de la costa del Pacífico de este departamento se cuenta que ya han intervenido en actividades de ese negocio, y los organismos de seguridad advierten que son más de 15 los grupos delictivos que pugnan en el territorio, y entre ellos hay influencia de carteles.



La propia Fiscalía ha señalado que el grupo de ‘Guacho’ es un brazo armado del cartel de Sinaloa. Desde enero de este año, ese organismo advirtió que los carteles mexicanos “ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia. Hemos capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando la productividad de la planta en laboratorios, y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en actos delictivos: van más de un centenar”.



El cartel Jalisco Nueva Generación es asociado a la llamada Guerrilla Unida del Pacífico, una disidencia entre la guerrilla y antiguos paramilitares.



Harold Ruiz, coordinador del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Nariño, y quien tiene esa misión en el terreno, dijo que se estima que esa red se ha apoderado del 80 por ciento de los cultivos de uso ilícito en el departamento, donde se estima que hay unas 45.735 hectáreas de hoja de coca, la mayor franja de esos cultivos en el país.

El almirante Orlando Grisales, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico Poseidón de la Armada Nacional, no cree que ese porcentaje sea tan alto.



“No creo que se llegue hasta allá. Pero sí se ha advertido presencia de mexicanos en la costa Pacífica. En las operaciones adelantadas e interceptaciones de lanchas, no solo por los esteros y mar abierto, en algunos casos han caído ciudadanos de ese país. Eso se confirma con los detenidos que permanecen en la cárcel de Tumaco. Lo de los carteles está en investigación”, dice.



Desde el año pasado, las autoridades tienen indicios sobre cómo esas organizaciones han buscado ampliar su presencia para asegurar que no se les engañe con el manejo de producción y cargamentos de cocaína. Autoridades de la región, en voz baja, señalan que los carteles de Jalisco y Sinaloa, cada uno por su lado, han buscado asociarse a bandas como el ‘clan del Golfo’, cuyos cabecillas quieren extender sus tentáculos sobre las actividades y ganancias del narcotráfico y la minería ilegal.



En mayo, la Fiscalía y la Armada incautaron en Tumaco dos toneladas de cocaína en un semisumergible de fabricación artesanal, pero más rápido de lo común. Dos mexicanos, un ecuatoriano y un colombiano estaban en esa operación clandestina.



Y luego, en junio, a El Charco, un apartado municipio de la costa Pacífica de Nariño, llegaron 16 mexicanos y un ecuatorianos como turistas. Cuentan que se tomaban fotos y parecían interesados en el paisaje, pero se les dejó de ver de un día a otro. Solo que la Policía Antinarcóticos, con apoyo de la DEA y autoridades de México y Ecuador, les seguían la pista y los capturaron en una embarcación que llevaba 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína envueltos con cinta plástica y forrados en caucho.



El incidente es incluido como uno de los que confirman que carteles de ese país no solo han buscado alianzas con bandas criminales, sino que intentan extender sus redes, incluso hasta los cultivos en Nariño y Cauca.



Y, el pasado octubre, la Policía Antinarcóticos capturó al mexicano Bernabé Millán Rascón, conocido como el ‘Manco’, quien es investigado como parte del cartel Jalisco Nueva Generación y era buscado por las autoridades de su país mediante una circular roja de la Interpol.



La captura se produjo tras llegar desde Cali al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, según las autoridades. El hombre, quien “sería un enlace importante” de ese cartel, se encontraba en Colombia negociando con narcotraficantes de Cauca y Nariño.



Una fuente oficial dice que, en algunos casos, los integrantes de esos carteles buscan espacio en otros territorios para estar alejados de disputas en su propio país.



Según Ruiz, no existe una coordinación interinstitucional ni tampoco hay integralidad en la aplicación de la política pública que genere la transformación en el territorio. Además, cree que el esfuerzo que hace en la zona el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es solitario y únicamente acompañado por la Gobernación de Nariño.



Actualmente, de los 15 consejos comunitarios en la zona costera de Nariño, cuatro le apuestan a la sustitución de cultivos ilícitos, mientras que en otros 28 municipios del departamento se suscribieron acuerdos colectivos con pequeños y medianos cultivadores de coca para emprender esa sustitución.



A las críticas que se le hacen al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito les salió al paso su coordinador, Daniel Ramírez, quien dice que en Tumaco hay 16.500 familias vinculadas individualmente.



“El mensaje del Gobierno es que donde hay acuerdos se cumplen; evidentemente, los tiempos de implementación de un programa tan complejo como el de sustitución de cultivos ilícitos no es nada fácil”, reitera el funcionario.



