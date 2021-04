Villavicencio ya está aplicando segunda dosis a sus mayores de 80 años

Las autoridades de salud de Villavicencio recibieron la noche de este martes 1.444 vacunas Sinovac de la Secretaría de Salud del Departamento del Meta para aplicar la segunda dosis del biológico contra el covid-19 a adultos mayores de 80 años.

Este lunes, desde la Alcaldía de Villavicencio se informó que el Gobierno nacional no las había enviado, pese a que se había comprometido a hacerlo en la primera semana de abril.



No obstante, las vacunas las tenía la Secretaría de Salud del Meta que, "tal vez por un error de interpretación no las había entregado", aseguró la coordinadora del plan de vacunación en Villavicencio, Esperanza Duque.



Lo anterior, porque el municipio efectivamente tiene existencias del biológico de Sinovac, pero estas no están destinadas por el Ministerio de Salud para las segundas dosis de las personas mayores de 80 años, como seguramente interpretaron en la gobernación del Meta.



EL TIEMPO espera la respuesta al tema del secretario de Salud del Meta, Giovanni Beltrán Knorr, pues también se llegó a señalar que la Gobernación del Meta había tomado la decisión de enviarlas a otros municipios del departamento.



Duque señaló que confía que "con estas 1.444 dosis podamos llegar hasta final de esta semana y seguramente el Ministerio de Salud tendrá nuevo envío de nueva dosis de Sinovac la semana que viene".



En consecuencia, los ciudadanos que estaban a la espera de vacunación para esta semana ya empezaron a recibir la segunda dosis a partir de este miércoles y las instituciones prestadoras de salud están comunicándose y brindando información oportuna a los ciudadanos sobre el proceso de agendamiento de la cita a quienes no se les aplicó la segunda dosis el lunes y martes de la presente semana.

