Un video de una veeduría ciudadana en el Meta revela que a una agente de tránsito le asignaron dos compañeras de trabajo para recoger la coima diaria de 50 mil pesos que tienen que entregarle a un funcionario de superior rango en la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.



(Lea también: Masacre en Santander: entregan cuerpo de presunto asesino y tiene tiro de gracia)

En el video que circula por las redes sociales se escucha un dialogo entre dos agentes de tránsito, en el que una de las mujeres señala: "A mí me dieron dos nombres, el suyo y el de otra persona. Y la idea es trabajar y hacer comparendos (…) porque aquí todos comen y toca aportar la cuota".



- "¿De cuánto es la cuota?", pregunta la otra agente de tránsito.



- "50.000 al día, de lunes a viernes, y a mí me depositaron la confianza para recoger la plata", responde.



- "Ah, bueno, porque el director operativo me dijo que hablara con usted", agrega la mujer a quien le piden la cuota.



(Le puede interesar: Impactante video: la tierra se abre en vía de Ibagué y casi se traga un camión)

Un video de una veeduría ciudadana en el Meta revela que a una agente de tránsito le asignaron dos compañeras de trabajo para recoger la coima diaria de 50 mil pesos que tienen que entregarle a un funcionario de superior rango en la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. pic.twitter.com/LTyHepgxyY — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 16, 2022

Yo acepto ingresar al grupo, exíjanme procedimientos. A mi exíjame trabajo, pero no cuotas. Yo no le doy plata a nadie, si robo, robo para mí FACEBOOK

TWITTER

Y más adelante afirma: "A mí no me pidan cuota porque es muy hijue#$% estar en las vías para darle plata a una o equis persona, que tiene un sueldo más que nosotros. Yo acepto ingresar al grupo, exíjanme procedimientos. A mi exíjame trabajo, pero no cuotas. Yo no le doy plata a nadie, si robo, robo para mí".



El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, señaló que ante las acusaciones graves sobre el manejo de tránsito, tomó la decisión, junto con el secretario de Movilidad, de poner una denuncia ante la Fiscalía por concierto para delinquir para que revisen agente por agente y descubran qué es lo que está pasando.



"En control interno disciplinario hay alrededor de 200 procesos y necesitamos que la Fiscalía y la Procuraduría hagan una auditoría a esos agentes de tránsito, porque no se puede permitir que el buen trabajo de algunos agentes de tránsito, que lo hacen bien, se vea empañado por mercaderes de tránsito porque no pude ser que hay casos de hasta 15 investigaciones disciplinarias contra un agente y no pasa nada", dijo Harman.



VILLAVICENCIO