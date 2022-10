Una vez tocó la puerta de ingreso a la casa donde había acordado un encuentro sexual con otro hombre, escuchó la voz al otro lado que lo saludó y reconoció que esa misma persona, días atrás, también lo había recibido y resultó robado.



Su instinto lo hizo salir corriendo del lugar, pero tres hombres lo siguieron gritando, que se trataba de un ladrón hasta que lo alcanzaron.

En la calle tuvo que negociar con los delincuentes, pero el dinero en efectivo que llevaba en el bolsillo no le alcanzaba y debió entrar a una tienda y empeñar su teléfono celular por 300.000 pesos para recobrar su libertad. Horas más tarde rescató su aparato de comunicación.



Esta es una de las múltiples historias de las victimas y que ocurrieron en lo transcurrido del año.



Se trataba de dos bandas de atracadores que usaban perfiles falsos para acordar encuentros sexuales entre hombres, a través de las aplicaciones Mil Erótico y Glinder, en casas arrendadas en los barrios residenciales Jordán y Olímpico de Villavicencio.



Entre las víctimas hay personas entre los 18 y los 62 años, que laboran en empresas petroleras que residen en Bogotá o en otras ciudades. Hay funcionarios de entidades oficiales del Meta y Villavicencio, que han pedido la mayor reserva de sus nombres y otros que no se atreven a denunciar por temor a quedar expuestos públicamente y ante sus familias.



A un ciudadano, después de tener relaciones con uno de sus victimarios lo amenazaron con divulgar en sus contactos y redes sociales las imágenes que habían acabado de captar en fotografías y videos si no les pagaba una gruesa suma de dinero.



El hombre llamó a la abuela y a la hija para que le giraron el dinero que tenía que pagarles a los individuos que los estaban extorsionado y así evitar que esas imágenes empezaran a rodas entre sus contactos. Mientras le hicieron el giro lo tuvieron secuestrado en el baño de la casa.



Una tercera víctima, un joven de 19 años, después del encuentro sexual fue golpeada con palos y amenazada porque no podía tenía habilitada su cuenta bancaria para hacer la transacción telefónica.



Lo llevaron en la motocicleta en que se movilizaba, con un acompañante que llevaba un arma blanca, chuzándolo todo el tiempo, hasta un cajero automático y le hicieron vaciar su cuenta bancaria y entregar el dinero a cambio de devolverle el celular que los otros individuos tenía un poder y los estaban esperando a una cuadra del lugar.



Jueces de Villavicencio enviaron a la cárcel a los siete integrantes de las dos bandas denominada por las autoridades como ‘Los Triple X’ y ‘Los Gigoló’, a quienes les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir, que los procesados no aceptaron.



La directora de Fiscalía en el Meta, Diana María Quiñónez, sostiene que están tras la pista de otros integrantes de la banda y tras las capturas siguen llegando denuncias contra los dos grupos que ya van en cerca de veinte.