La primera ciudad del país que tendría una flota de buses en su totalidad eléctrica sería Villavicencio, como quedó contemplado en los estudios fase tres del sistema masivo de transporte público presentado este jueves.



Los documentos de los estudios del Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Seguro, y la Estructuración Técnica Legal y Financiera del Sistema de Transporte Público, financiados por los gobiernos de Reino Unido y Colombia, a través de Findeter, los presentó el Consorcio NTS Villavicencio, encargado de elaborarlos en el último año.



(Siga leyendo: Medellín: Hombre apuñaló a un policía que atendió un llamado de la comunidad).

Será un moderno y sostenible sistema masivo de transporte público, que permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, toda la flota de buses será eléctrica, con nueva malla vial, renovado sistema de semaforización. Tendrá 550 vehículos eléctricos, 48 rutas, 5 puntos de despacho, 6 patio talleres, 55 paraderos y un operador que se encargará del recaudo y funcionamiento del sistema.



El embajador británico George Hudson; el presidente de Findeter, Ricardo Bonilla, y la directora de Tránsito del Ministerio de Transporte, Vivian Hernández, lideraron la presentación y entrega de los documentos al alcalde Felipe Harman.



“Este es un proyecto importante porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente en Villavicencio, pero importante también porque tiene que ver con la transición energética, con la búsqueda de temas más sostenibles de transportes”, expresó el embajador de Gran Bretaña en Colombia.



(Le recomendamos: Tres obreros murieron sepultados por alud de tierra en obra de Pereira).



Por su parte, el presidente de Findeter, Ricardo Bonilla, indicó que hoy se entrega “un doble proyecto de estructuración y un buen ejemplo de cooperación dirigido a encontrar alternativas viables en la perspectiva de hacer una transición en el mundo por el cambio climático”.



Para la financiación del proyecto, que contempla una inversión de 1,2 billones de pesos, se inició la gestión para incluirlo en el plan de desarrollo del Gobierno nacional y se asegure su inversión en un documento Conpes, afirmó el alcalde Felipe Harman.



El director de Findeter, Ricardo Bonilla, explicó que, para garantizar los recursos, el Gobierno nacional invertirá el 70 por ciento de los recursos y el municipio el restante 30 por ciento y la flota de 550 vehículos eléctricos nuevos hacen parte de la financiación del proyecto.



(Más: Alerta en Sucre: van 22 asesinatos en 20 días del año en el departamento).



Los empresarios del transporte de la ciudad están incluidos en la iniciativa, ellos se podrán encargar de administrar el sistema y también se asegura la profesionalización de alrededor de mil conductores a través del SENA, aseguró Harman.



Los transportadores que actualmente están prestando el servicio en la ciudad coincidieron que el proyecto es muy bueno para la ciudad, pero les preocupan que no se lo han socializado de manera suficiente y explicado cuál va a ser su participación, qué responsabilidades va a tener, cómo y cuándo, como lo expresó Miguel Barrera de la empresa Transporte Ejecutivo del Llano.



En el mismo sentido se pronunció el gerente de Taxmeta, Héctor Peñuela, quien dijo que están de acuerdo con la nueva visión de energías renovables y el cambio que se debe producir en la ciudad del modelo de transporte, así como del cambio de comportamiento de los ciudadanos, porque es una necesidad para el desarrollo de la ciudad.



No obstante, señaló que la empresa de transporte “Taxmeta lleva 61 años de historia en el servicio en la ciudad y en el proyecto no fueron incluyentes y no tuvieron en cuenta sus opiniones, porque están hablando de migración con un ente gestor oficial y no los incluyeron en el proyecto”.

Más noticias

De película y sin disparos fue el robo de $ 234 millones en una casa de apuestas

Piden declarar emergencia económica y ambiental por alud en la Panamericana

VILLAVICENCIO