Villavicencio apuesta por la paz con programa urbano de desarrollo

Villavicencio se convirtió en la segunda ciudad del país en acoger el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Urbano, después de Bogotá, el cual se proyecta ejecutar en los siguientes diez años y beneficiará a tres comunas donde viven gran cantidad de víctimas de la guerra.



Con la puesta en marcha del PDET Urbano, la capital del Meta abrió el camino para saldar una deuda histórica que la ciudad y el país tienen con quienes sufrieron directamente la guerra, tanto en la ciudad como en las personas que han llegado de distintas zonas del país a vivir las comunas Cuatro, Cinco y Diez de Villavicencio.



“Villavicencio es víctima en sí misma, hoy hay una inmensa cantidad de barrios con los que seguimos en deuda en el marco de garantizar una vida digna y unas condiciones específicas para la reconciliación y el desarrollo integral humano”, aseguró el alcalde Felipe Harman.



Miembros del partido político Comunes instaron a otros mandatarios del país a implementar este tipo de programas en sus territorios y reiteraron su compromiso con la región y el país para la construcción y la mantenencia del camino hacia la paz. Exaltaron, además, a los entes gubernamentales que han acompañado este proceso en el ámbito nacional.



Voceros de las extintas autodefensas como Héctor Germán Buitrago, más conocido como ‘Martín Llanos’, exjefe de las Autodefensas Campesinas de Casanare, que tuvieron gran incidencia en ese departamento y en el Meta, también participaron del lanzamiento del PDET con mensajes en los que destacaron las bondades de este proyecto para Villavicencio.



“Es nuestro deseo es que se dé aplicación al proceso de paz con la responsabilidad compartida de todos los actores y por eso sin reservas apoyamos estas iniciativas y le pedimos a nuestras víctimas por nuestros hechos, deseamos repararlas y contar toda la verdad en el momento oportuno que la JEP lo establezca una vez seamos admitidos”, aseguró Buitrago.



Al evento donde se realizó el lanzamiento de la estrategia, asistieron funcionarios de la Alta Consejería para la Estabilización, la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad, entre otras, quienes aplaudieron este gran paso que da la ciudad para cerrar las brechas de inequidad, desventaja y exclusión.



El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que las vías, las escuelas, los puestos de salud, la reconciliación elementos son necesarios para tener la paz.



“Lo que se está haciendo hoy con este proceso es dejar los cimientos para que el siguiente alcalde lo siga cumpliendo y los frutos de este programa se van a ver en diez años, uno quisiera que fuera más rápido, pero no es posible”, explicó Archila.



En el evento se presentó un documento de más de 80 páginas, donde se compila la memoria colectiva de las víctimas, que servirá para no olvidar este oscuro momento que vivió la ciudad y que, como acto sanador, servirá para seguir construyendo sociedad a través de la implementación del PDET Urbano.



Por otro lado, se entregaron 20 títulos de vivienda a habitantes de las comunas que buscan ser reparadas a través de este proyecto, para así seguir avanzando en la construcción colectiva de la vida digna y la reparación de derechos.



“Debemos perdonar y seguir avanzando, no nos podemos quedar atrás”, indicó Sirley Narváez, habitante de Nueva Colombia II, quien además de recibir el título de su vivienda, compartió con los asistentes su condición de víctima y el trabajo que realiza su comunidad por devolverle a la ciudad lo mucho que les ha brindado.



El evento finalizó con la firma del PDET Urbano, entre la Alcaldía de Villavicencio y representantes de las víctimas.



