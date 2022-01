La Contraloría General de la República estableció un detrimento de más de 48 mil millones de pesos de la empresa Iluminación Villavicencio, que tenía la concesión del alumbrado público de la capital del Meta.



Igualmente, estableció, en un informe de auditoría, que durante los 20 años de manejo del servicio no se cumplió con la modernización del servicio como estaba contemplado en contrato 477 de 1998.

La Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía estableció veintiún hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen presunta incidencia fiscal por 48.162 millones de pesos y dieciséis tienen presunta incidencia disciplinaria.



El informe de auditoría señala que uno de los hallazgos tiene que ver con el pago por un valor mayor al autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por concepto de repago al inversionista. Lo permitido era el 13,9 por ciento y la concesión recibió el 69,4 por ciento, lo que representa un detrimento de 24 mil 645 millones de pesos.



Así mismo, que el municipio de Villavicencio entre 1998 y 2019 cambió el valor mensual del costo de la administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, sin tener en cuenta las tarifas establecidas por la CREG, esto constituyó un daño al patrimonio por 20 mil millones de pesos.

Panorámica de Villavicencio. Foto: Hernando Herrera - EL TIEMPO

En el informe se señala también que se pagaron más de 1.100 millones de pesos de más por la ejecución de planes de expansión y obras de modernización, recursos que no se habrían invertido durante la ejecución del contrato, pero que si fueron pagados a la concesión por parte del municipio.



Y sobre la renovación del alumbrado público, el informe señala que "el concesionario no realizó la modernización permanente pactada dentro del contrato de concesión 477 de 1998, durante los 20 años de su administración y operación", toda vez que tenía que cambiar las luminarias de sodio por led y no lo hizo.



El año pasado, la Administración municipal, con el respaldo del Concejo, creó la empresa pública Alborada, que ahora se encarga del servicio de alumbrado de la ciudad, en medio de los recursos jurídicos que presentó Iluminación Villavicencio en su deseo de continuar con el manejo del alumbrado público de la ciudad.



Del informe de la Contraloría, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, concluyó que "la vieja y amañada concesión del alumbrado, que tuvo vigencia del 1999 al 2021, durante todos los años terminaron cobrando cuatro veces más de lo permitido por la Ley y por eso tanta gente se incomoda porque acabamos esta concesión que había entregado por cinco años más".

