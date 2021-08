Por muerte de 9 turistas en el Meta, mujer pagará 50 meses de prisión

A cuatro años y dos meses de prisión condenaron a Adriana Milena Díaz Jaimes, propietaria-administradora de lugar turístico en la vereda El Carmen, en Villavicencio, en donde murieron nueve personas que cayeron al fondo de la quebrada Buque luego del colapso de un puente colgante.



El puente de desplomó hacia las 10:30 de la mañana del 9 de enero de 2017, al reventar el cable superior izquierdo de uno de los dos puentes colgantes instalados en la finca La Esmeralda para la actividad turística de senderismo. Veintiún personas cayeron al vacío, a una altura de 70 metros, cinco adultos y cuatro niños murieron, y diez personas más resultaron heridas.



(En contexto: El predio La Esmeralda, un infractor desde hace 14 años)

La investigación determinó, a través de conceptos técnicos de especialistas, entre ellos de los ingenieros mecánicos Edgar Espejo y Adriano Coy Barrera, que la ruptura del cable se generó porque el mismo no había sido lubricado nunca y solo tenía residuos de grasa en las partes más profundas, por lo que concluyó que esta correspondía a la aplicada al momento de la fabricación del elemento.



Y descartó que la falla de la cuerda de acero se hubiera producido por el uso de un agente químico o de agentes externos como sal, cloro y sodio, como lo señaló la defensa de la propietaria administradora del lugar turístico Adriana Milena Díaz Jaimes, acusada de homicidio culposo.



(Lea también: El drama de una madre que busca noticias de su hijo desaparecido en el paro)



La Fiscalía también había involucrado en la investigación a Manuel Antonio Díaz Ardila, padre de Adriana Milena y quien en concepto de quienes frecuentaban el lugar y de algunos vecinos de la vereda El Carmen, era el responsable del sitio turístico, así como de Carlos Eduardo Camargo Tarache, como controlador del ingreso de las personas al lugar.



No obstante, las pruebas demostraron que Díaz Ardila no era ni el propietario ni el administrador del sitio turístico y que los propietarios del predio eran, en el momento del desplome del puente colgante, Adriana Milena y sus hermanos Leidy Carolina, Rusbell Yovanny y Jhony Cristofer Diaz Jaimes, quienes decidieron realizar el proyecto agroturístico La Esmeralda y encargaron de la administración a Adriana Milena.



(Le puede interesar: Policías que sobrevivieron a atentado terrorista se recuperan en Medellín)



La investigación también descartó la responsabilidad de Camargo Tarache porque la función asignada a este por la administradora del lugar no tenía incidencia causal en la falla del puente colgante.



En consecuencia, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio condenó a Adriana Milena a 50 meses de prisión y absolvió a Manuel Antonio Díaz Ardila y a Carlos Eduardo Camargo Tarache. Sentencia que fue apelada y que acaba de ser confirmada por el Tribunal del Distrito Judicial de Villavicencio.



(En otras noticias: ¿Por qué está saliendo el agua amarilla en Barranquilla? Triple A responde)



VILLAVICENCIO