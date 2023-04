Las autoridades de salud en Villavicencio están en alerta por el aumento de los casos de dengue. En lo corrido del año se han presentado 1.984 casos, cinco personas han muerto y hay otros tres casos están en investigación epidemiológica, que incluyen una menor de edad.



La secretaria de Salud, Ximena Velasco, aseguró que la situación es preocupante ante los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, en los que tres casos adicionales están en investigación para confirmar si están asociados al dengue.



Por esa razón, Verlasco reiteró a la ciudad la importancia de la eliminación de criaderos del zancudo Aedes aegypti y Aedes albopictus para prevenir esta enfermedad.



La funcionaria advirtió que es importante que todos los ciudadanos comprendan que la fumigación no está permitida en Villavicencio porque hay resistencia de los zancudos a los venenos y esta no es una medida efectiva, ya que no elimina las larvas.



Por lo tanto, lo que se requiere es que en todos los hogares se elimine cualquier depósito de agua limpia que pueda significar un criadero para el mosquito del dengue, reiteró.



Además, recalcó que es importante no automedicarse y consultar a un profesional de la salud cuando se presenten síntomas como nauseas, dolor de cabeza, fiebre intensa, dolor en el cuerpo y abdominal, sangrado de mucosas, manos y pies fríos.



