VIH, un virus que continúa preocupando al Eje Cafetero

Aunque este año el nuevo coronavirus se ha robado la atención en todo el mundo, hay un virus que no deja de preocupar y es el VIH, sobre todo en departamentos como el Quindío, donde el número de casos viene en ascenso en los últimos años.



lPese a que Bogotá tiene el mayor número de pacientes con esta patología, unos 22.160 casos, y otros departamentos con mayor número de población como Antioquia tienen 16.310 casos, el Quindío ocupa el primer lugar en el escalafón nacional por ser un departamento con 0.33 casos por cada 100 habitantes. Lamedia nacional es de 0.19 casos.



Según un reciente informe del ministerio de Salud y Protección Social, en el país hay un reporte de 119.472 casos, 23 mil registros más que en el 2018.



Año tras año, se han ido incrementando los casos. Cuando en 2012 se tenía un reporte de 37.325 hombres y mujeres con VIH, ocho años después la cifra se ha triplicado.

El informe también revela que los nuevos casos se presentaron principalmente en el grupo entre los 25 a 29 años, el 85.4 por ciento por transmisión sexual.



La secretaria de Salud del Quindío, Yenny Trujillo Alzate, señaló que “si bien nuestro territorio –según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud– es el que lidera los índices de contagio a nivel nacional, hemos venido trabajando muy articuladamente con las empresas prestadoras del servicio en la implementación de capacitaciones, realización de foros y por supuesto en las auditorías, para que tomen todas las medidas frente a la educación de sus usuarios”.



Con relación al año 2019, la cifra de contagiados continúa en aumento. Los datos de la Secretaría de Salud del Quindío indican que en la semana 52 (final de año) se contaba con 370 casos, mientras que en el 2020 en la semana 42, ya van 236 casos. “Es por lo anterior que desde la Secretaría hacemos un llamado a la corresponsabilidad en un evento de salud pública del que no nos podemos apartar. La sexualidad responsable, el uso de preservativo y la asistencia a las entidades de salud hacen parte de esa invitación para cortar las cadenas de contagio y dar tratamiento oportuno”, enfatizó la funcionaria.



En el Quindío hay un reporte de 3.623 casos, de los cuales 683 son atendidos por Medimás que es la EPS con el mayor número de afiliados diagnosticados como seropositivos en el departamento y a nivel nacional.

“Necesitamos que las personas sepan si están infectadas o no porque el que está infectado acude a un tratamiento y logra tener su virus controlado, por ende, no transmite y eso es muy importante aclararlo porque son más discriminados los que juiciosamente están asistiendo a un programa y tienen un virus indetectable”, señaló el gerente de gestión del riesgo de la EPS Medimás, Edgar Marroquín.



Y agregó que “nuestra ruta de atención y el programa que tenemos nos ha permitido gestionar el riesgo y brindarles a los usuarios la oportunidad de acceder a un servicio que les permita tener una mejor calidad de vida a pesar de ser positivos”.



Risaralda, por su parte, tiene a la fecha 431 casos confirmados de VIH con residencia en el departamento, siendo los municipios de Pereira y la Virginia los que tienen más casos.



El departamento –según las estadísticas nacionales– es uno de los que siempre ha estado en los primeros cinco lugares de notificación en el país, por lo que la mayor invitación es a la prevención.



“Trabajamos articulados con otras entidades de salud en prevención, en educar sobre lo vital de usar el preservativo, también que ingresen a la prueba piloto que tenemos para la profilaxis de preexposición y, por supuesto, los invitamos a que se realicen la prueba que es gratuita, la encuentran en cualquier institución y les van a entregar resultado en menos de 20 minutos”, indicó Karol Colorado, coordinadora de la unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) de secretaría de Salud de Risaralda.



Y es que a la par que avanzan los estudios científicos para detectar y manejar el virus, también se desmienten mitos. De acuerdo con Colorado, en esta zona del país se hizo una revisión epidemiológica los últimos 10 años que evidencia que los más afectados no son necesariamente personas de la comunidad LBGTI.



“Esto combate el mito de que se da más en la población homosexual porque la mayoría de los casos del departamento se dan en personas heterosexuales, es decir que cualquier persona -independientemente de su orientación sexual- tiene riesgo de contagiarse”, sostuvo la funcionaria.



Entre tanto, Caldas presenta una disminución en las cifras de casos nuevos detectados que –según las autoridades– estaría más relacionado a la dificultad de acceso a los servicios a causa de la pandemia por covid -19 que a otros factores.



De acuerdo con la información de la Dirección Territorial de Salud, para el 2019 el total de casos notificados fue de 327 y a semana 44 (la inmediatamente anterior) eran 278 casos; para el año 2020 –a la misma semana– van notificados 225 casos, sin descartar procedencia ni residencia.



Ante este panorama, el paso a seguir por las autoridades de Caldas es buscar estrategias innovadoras para el año 2021 para mitigar los casos.





