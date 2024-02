Polémica: graban a turistas haciendo sus necesidades en zona amurallada de Cartagena

Repudio ha generado el video en el que aparecen dos turistas haciendo sus necesidades en una calle del Centro Histórico de Cartagena.



La grabación, que se ha hecho viral en redes, muestra a un hombre y una mujer cuando se bajan los pantalones y proceden a realizar sus necesidades fisiológicas en plena vía pública, cerca de monumentos históricos y zonas de interés cultural de la capital de Bolívar.



Ciudadanos han criticado este acto, asegurando que es un irrespeto hacia el patrimonio histórico y cultural que representa Cartagena y sus habitantes.



"Que mejor lección que una persona les hubiese llamado la atención, eso es una falta de respeto con la ciudad y sus habitantes. Esas cosas no se permiten en otros países, se hace y seguro lo meten preso, los multan o lo sacan. Así debería ser aquí, se les está permitiendo demasiado a los turistas y Cartagena se está cogiendo de burla", escribió una usuaria.



Mientras que otros critican la falta de estructura o baños públicos en esa zona de la ciudad.



"Esto debe servir para que la administración reflexione, y coloque baños públicos en sitios estratégicos", opinó otro internauta.



Este tipo de actos están tipificados por el Código Nacional de Policía y Convivencia y acarrera sanciones y multas, según lo estipulado.



Hasta el momento las autoridades del Distrito de Cartagena no se han pronunciado.