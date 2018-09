Turista español denuncia que policías le robaron en Santa Marta

En Santa Marta, un turista español denunció haber sido robado en la puerta del hotel en el que se hospedaba. El hecho resultó indignante al conocerse que quienes habrían cometido el hurto serían policías que tenían a cargo la seguridad en la zona.

El turista extranjero, identificado como Alberto Rosa, con un video como evidencia, aseguró que dos agentes de la Policía lo interceptaron para practicarle una requisa y en medio de la inspección le sustrajeron la suma de 500 mil pesos del bolsillo trasero del pantalón.



"Iba junto con un amigo a ingresar al hotel en el sector de la Troncal del Caribe en cercanías a Gaira y allí dos uniformados nos abordaron. Cuando vimos la moto en primera instancia me asusté porque pensé que eran atracadores, pero al ver que se trataba de la fuerza pública estuvimos tranquilos y accedimos a entregar la documentación", señala en su versión el español.

Dos ciudadanos españoles denuncian haber sido víctimas de hurto por parte de dos policías en Santa Marta. pic.twitter.com/soL5JQvp2y — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 11 de septiembre de 2018

Lo increíble para ambos foráneos, fue que quienes en ese momento le practicaban una inspección rutinaria, serían los que terminarían dejándolos sin dinero en una ciudad donde no conocen a nadie.



"Yo sentí cuando el policía me metió la mano al bolsillo, le pregunté y me dijo que no había sacado nada. Yo le creí, pero al revisar posteriormente, me di cuenta que el dinero no estaba y al revisar el vídeo del hotel, efectivamente pude corroborar que me había robado", dijo Rosa, quien indignado puso el caso en conocimiento de la Policía a través de vía email y por sus redes sociales.

​

Sobre la identidad de los uniformados, el turista recuerda que uno de ellos estaba identificado con el número 546023, y pertenecía al Cuadrante 7 de la ciudad de Santa Marta, encargado de la seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo al conocer lo ocurrido, rechazó el mal proceder de los miembros de su institución y aunque aclaró que es importante la denuncia formal para proceder contra los responsables.

ROGER URIELES

​ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA