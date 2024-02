Video: taxista persiguió y ayudó a detener a conductor involucrado en accidente vial

Un accidente que se prersentó en el malecón de Cúcuta terminó en una persecución de película protagonizada por un taxista, que habría sido testigo del siniestro, y un vehículo negro de marca chevrolet Spark, cuyo conductor sería el involucrado en el choque que dejó a un motociclista herido.



La persecución a alta velocidad quedó registrada en video, así como el reclamo del taxista al conductor por, aparentemente, haberse dado a la fuga tras ocurrir el accidente de tránsito.

La persecución grabada por un celular, que tarda alrededor de tres minutos, comienza con una breve vista de la escena del accidente, donde se ve una motocicleta tirada sobre la avenida Libertadores con el puente de la avenida Cero y a quien sería el conductor sentado en el anden al costado de la carretera.



"Cometió este accidente, allá va en la fuga, vamos a alcanzarlo. Allá va corriendo pero no lo he perdido de vista. Vamos a alcanzar al carro que cometió el accidente por imprudencia y me le voy a parar de frente y lo voy a grabar", dice el taxista que, por lo que se escucha en el video, llevaba pasajeros a bordo.



Por unos minutos el conductor del vehículo amarillo persigue al carro involucrado en el accidente, hasta alcanzarlo, donde posteriormente le reclama por haber acelerado sin detenerse para atender al motociclista herido.

"Se va a volar o qué, está grabado ¿Por qué arranca? Atienda el accidente", dice el taxista.



El denunciante acompaña al vehículo negro de placas IGV 062 hasta llegar nuevamente al lugar del siniestro, donde una ambulancia y dos uniformados de la Policía Nacional ya estaban presentes.



Ante los llamados del taxista, la policía se acerca al Spark involucrado en el accidente y el conductor se baja del vehículo, mientras que alega que él estaba persiguiendo a una camioneta blanca que, según él, sería el causante del choque.



Las imágenes compartidas han causado reacciones y cumplidos por parte de usuarios en redes, entre los cuales califican al taxista como un "héroe sin capa" por seguir al carro involucrado en el siniestro e intentar esclarecer los hechos ante las autoridades.

Asimismo, ante las decenas de reacciones de usuarios que vieron y compartieron el video por redes sociales, el conductor del vehículo dio su versión de la historia.



"Mi nombre es Gerardo Gómez, soy el conductor del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en el malecón por culpa de una camioneta de alta gama" , dice el hombre en un video compartido por redes sociales.



Gómez alega que el accidente lo ocasionó una camioneta de alta gama cuando esta realizó una maniobra para evitar atropellar a un perro, lo que llevó a la reacción de Gerardo a esquivar y, en últimas, cerrarle el paso al motociclista, quien posteriormente se estrella contra el vehículo.



"La camioneta arranca y mi reacción fue seguirla porrque fue la culpable del accidente, logramos alcanzarla y le tomamos fotos a la placa con mi esposa. Retornamos al sitio del accidente para ver cómo estaba el motociclista, en ningún momento nuestra intención fue darnos a la fuga, como lo menciona el video. Llegamos al sitio y ya habia acompañamiento de la policía", agrega.



En el mensaje compartido por internet, el conductor del carro negro sostiene que llegó a un acuerdo con los familiares del motorizado lesionado, quien sería un médico. "Gracias a Dios el joven médico no tuvo ninguna consecuencia grave, solo fueron daños materiales", recalca.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO