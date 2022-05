Poblaciones de la subregión Montes de María, región Sabanas y La Mojana se encuentran paralizadas por la acción de los violentos.



De la misma forma fueron suspendidas las clases en los municipios de Colosó, Toluviejo y San Onofre en los Montes de María, además de la restricción del transporte hacia la subregión del San Jorge y La Mojana.



Todo está cerrado

Otoniel así se encuentra a esta hora la zona comercial en el municipio de San Onofre, Sucre, en medio del paro armado orquestado por el clan del golfo luego de la extradición de su máximo capo. @ELTIEMPO @ColombiaET @ArmadaColombia @PoliciaColombia @MinjusticiaCo @IvanDuque pic.twitter.com/RaffOxPfqA — John (@PilotodeCometas) May 5, 2022

Hoy la situación es generalizada en el Departamento, ya que los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a los colegios, las empresas de transporte no han despachado los vehículos hacia la zona del San Jorge y La Mojana y el comercio no abrió sus puertas.



La información es entregada por Hernando Cuello, líder social de la subregión Mojana, quien manifiesta, que no hay un lugar abierto en los pueblos de la zona donde se pueda comprar una pastilla.



“Aquí todo está paralizado, no se puede comprar una libra de azúcar, no hay transporte, estamos sin clases, la comunidad está encerrada en sus casas”, indicó.



Conductores y dueños de negocios han manifestado, que miembros del clan del golfo están presionando a los dueños de vehículos para que no utilicen las rutas hacia estas zonas del Departamento y amenazan con atentar contra comerciantes.



Habitantes de la zona sur y norte de Sincelejo reportaron que los barrios están solos, que se respira una tensa calma y los negocios han abierto a cuenta gotas.

Acciones en Sucre

“Sabemos que ya se han presentado algunas acciones contra infraestructuras, maquinaria pesada, el transporte y hay otras alertas contra sedes pública. Queremos pedirle a la comunidad mucha precaución en el traslado, las movilizaciones, en especial en horas de la noche”, dijo el gobernador de Sucre.



Confirmó el mandatario la quema de maquinaria amarilla para la reconstrucción de la vía entre los municipios de Sincé y San Juan de Betulia, en el centro del Departamento.



“Se presentaron cinco hombres armados, encañonaron al vigilante y quemaron una maquinaria del contratista que estaba en la vía, además de un bus de la empresa Mutual Ser y la aparición de grafitis en diferentes poblaciones de Sucre”, manifestó el gobernador Héctor Espinosa.



Dijo además, que hay un dispositivo de las autoridades que entró en marcha para los siguientes días en el Departamento.

Jornada violenta en Sucre, criminales del Clan del Golfo quemaron un bus entre San Onofre y Sincelejo. Amenazan con paro armado en la región montemariana como retaliación por la extradición de alias #Otoniel @ELTIEMPO @ColombiaET @ArmadaColombia @PoliciaColombia @mindefensa pic.twitter.com/wr5p70jMgW — John (@PilotodeCometas) May 5, 2022

Medidas

Luego de un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades tomaron varias determinaciones que entraron en vigencia en el Departamento.



“Habrá un Puesto de Mando Unificado las 24 horas para garantizar el seguimiento y control de la situación. Los grafitis alusivos a las AGC u otro grupo armado delincuencial serán removidos”.



“Cómo medidas frente a la movilidad, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo decretarán el control del parrillero a partir de las 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, durante 3 días”, indicó el gobernador de Sucre.



Aseguró, que la Policía Nacional, Armada Nacional, Ejercito Nacional garantizarán la seguridad y la movilidad por los diferentes corredores viales del departamento.



“Se decretó la restricción y porte de armas en el departamento exceptuando a quienes cuenten con permiso especial para su porte o tenencia”, señaló.



El comandante de la Policía en Sucre, coronel Carlos Correa reportó normalidad sobre las vías del Departamento y normalidad en el comercio por el acompañamiento en la plaza de merco y centros comerciales de los uniformados, además de la captura de cinco presuntos miembros del Clan del Golfo, armas y municiones incautadas.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

