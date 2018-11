Desde varios ángulos: así se ve el criticado puente Hisgaura

Dos delegados de la Contraloría General de la Nación adelantan este jueves una visita técnica al puente Hisgaura, en jurisdicción de San Andrés, en Santander, obra que viene siendo cuestionada por presuntas irregularidades en su construcción.

Los funcionarios del órgano de control recorren el paso elevado construido por la multinacional española Sacyr, contratada por el Fondo de Adaptación Nacional, cuyo costo asciende a los 100 mil millones de pesos.



Unas imperfecciones que registra el puente en sus costados en forma de ondulaciones han puesto en entredicho las garantías de estabilidad del puente que inició obras en diciembre del 2014.



Sin embargo, Sacyr ha señalado que la seguridad y estabilidad del Hisgaura "están absolutamente garantizados, siendo susceptible de ser puesto en servicio".

De acuerdo con Sacyr, está en disposición de dar inicio a la ejecución de la prueba de carga una vez cuente con la autorización y aprobación correspondiente por parte del Fondo de Adaptación y la interventoría a cargo de Eta. Este procedimiento, que posiblemente ocurra la próxima semana, se llevará a cabo con 14 volquetas dobletroque, con pesos cercanos a las 30 toneladas.



El alcalde de San Andrés, Julián Pedraza, señaló que hay preocupación tras el informe del Invías que refirió posibles fallas en la estructura.



"Necesitamos que el Gobierno se pronuncie. Pedimos que se hagan todas las prueba de carga que se necesitan para poder dilucidar todo este tema", dijo el mandatario de esa localidad.

La estructura tiene una altura de 148,3 metros y una longitud total de 653 metros. Será el puente atirantado más alto de Suramérica. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

El Fondo de Adaptación aseguró que el 31 de agosto pasado se venció el plazo que tenía el contratista para la entrega definitiva. “La interventoría manifestó que la obra no fue entregada en las condiciones pactadas”, dijo.



De otro lado, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres, exigió que el Fondo de Adaptación entregue un informe técnico en el que se exponga la verdad sobre el estado del puente Hisgaura.



De acuerdo con Ramón Ramírez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres de Santander, no se puede entregar esa obra hasta que no se tenga claridad de su estado".



Para la constructora, la forma de acordeón que se evidencia en el puente se eliminará mediante la instalación de una imposta metálica.



CAROLINA RINCÓN

Enviada especial de EL TIEMPO

San Andrés (Santander)