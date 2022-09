Hay polémica en Cúcuta tras conocerse un video con contenido sexual que fue grabado al interior de un taxi en un sector reconocido de la ciudad. La grabación se hizo viral y cientos de usuarios exigen al gremio que se sancione al conductor del vehículo.

En el video se observa a una joven y un hombre ingiriendo licor, luego ingresan al taxi para tener relaciones sexuales. Esto sucedió a plena luz del día y cerca de una de los sectores más concurridos de la capital nortesantandereana.



Tras conocerse la grabación, Édgar Torrado, jefe operativo de la empresa Radio Taxi Cone, a la cual está afiliado el vehículo, rechazó lo ocurrido e insistió en que aplicarán las sanciones pertinentes.



“Rechazamos el accionar del conductor, él no tiene tarjetón con la empresa y su actuar no identifica a todos los conductores. Presentamos excusas por este bochornoso video", indicó Torrado.

Le puede interesar: Caicedo calificó protesta de ganaderos como amenazante y negó invasiones



La empresa también emitió un comunicado en el que se comprometió a tomar las medidas necesarias para “darle manejo a esta situación y garantizar que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir, esto no nos representa”.



Por su parte, Freddy Aranda, propietario del taxi, contó que mientras realizaba labores de mecánica en un taller decidió alquilar el vehículo tres días al hombre que aparece en el video.



“Me recomendaron al conductor, pero mire lo que sucedió. Rechazo y me excuso por lo que pasó, un carro es para trabajar no para cometer ese tipo de cosas”, afirmó el dueño del taxi.

Lea también: Una caja fuerte: el curioso origen del apodo de ‘Puerta de Oro’ de Barranquilla



A pesar de las excusas ofrecidas por representantes del gremio de taxistas, cientos de usuarios expresaron a través de las redes sociales quejas asociadas al mal servicio prestado por algunos taxistas y, ante el escándalo del video pornográfico, dicen no sentirse seguros en el transporte público.



“Es injusto que estos casos sucedan, las empresas de taxis deben saber la clase de conductores que contratan. Se preocupan más por atacar a las plataformas de transporte de pasajeros y no por mejorar la calidad de servicio”, dijo la líder Consuelo Gutiérrez.

CÚCUTA