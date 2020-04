Video: indignante caso de maltrato animal a dos perros en Armenia

En las últimas horas, un video de una cámara de seguridad donde se observa a una pareja golpeando a dos perros en un ascensor, ha causado revuelo en redes sociales.

El caso se dio en un edificio del norte de Armenia. Inicialmente la joven le pega a uno de los canes, luego el hombre lo golpea con más fuerza hasta que el animal intenta salir del ascensor, hasta que se observa nuevamente al hombre tomarlo del cuello y regañarlo.



Tras la ola de comentarios en redes sociales y las respectivas denuncias, la Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía recibieron la denuncia y retiraron a uno de los perros del domicilio. La animalista y representante de la fundación Ecohuellas, Diana Rodríguez interpuso una denuncia en Fiscalía por este caso de maltrato animal.

#Denuncia ⚠️| En cámaras quedó registrado un aberrante caso de maltrato animal en un edificio del norte de la ciudad de Armenia. El video fue difundido por miles de usuarios a través de redes sociales. pic.twitter.com/AqtKsXpEhp — Quindío Noticias (@QuindioNoticias) April 29, 2020

La concejal animalista de Armenia, Stefany Gómez señaló que ella está acompañando el proceso de gestión para que la fundación Ecohuellas de Diana Rodríguez pueda recibir a la perrita ya que solicitaron la custodia. ‘’La Policía llevó a la perrita al centro de zoonosis porque esa es la interpretación que ellos le dan a la Ley, pero nosotros estamos solicitando que el municipio se la entregue a la fundación para que ellos la tengan durante el tiempo que sea necesario’’.



Explicó además, que la propietaria tiene un tiempo de 15 días para iniciar un proceso de devolución del animal pero cumpliendo con todos los protocolos, y también debe pagar los gastos de sostenimiento del animal durante los días que está en zoonosis o en una fundación. ‘’Sino aparece en esos 15 días la perrita se puede entregar en adopción y también se inicia el proceso contra ellos porque la denuncia ya está en Fiscalía’’.



Gómez agregó que hasta el momento solo se retiró la perrita criolla del video, el otro perro de raza Husky no estaba ‘’y la mujer a la que se le retiró el animal argumenta que no está con el hombre y que éste se llevó el otro perro, se desconoce su paradero, si alguien sabe de su paradero que por favor nos informe o que le avise a las autoridades para que responda por lo que hizo’’.



Luego de los comentarios en redes sociales, la mujer se defendió y dijo que ‘’en el video se ve claramente que no la estoy maltratando y ojalá escucharan el audio donde le digo (a su acompañante) que ya no le pegue más’’.



El comandante de la Policía del Quindío, coronel José Luis Ramírez informó que recibieron las denuncias de este caso a través de redes sociales ‘’e inmediatamente se realizó toda la actividad por parte del grupo de protección ambiental y ecológica de la Policía, se llevó a cabo la visita y se recolectó información de testigos y con la Inspección de Policía se recuperó el animal, que ya se encuentra bajo custodia del centro de zoonosis y a disposición de la Secretaría de Gobierno. El otro perro fue retirado por otra persona de la residencia. Y se inició una acción de tipo penal por este caso’’.



Varios animalistas han expresado su rechazo por este caso, como la animalista Lina María Ceballos que expresó que ‘’la Ley es muy clara y cuando alguien se aprovecha de un animal en estado de indefensión tipifica claramente como maltrato animal y es demandable, haremos valer la Ley’’.

