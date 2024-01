Video: cantante 'Mono' Zabaleta interrumpe concierto al enterarse de masacre en Bolívar

Mientras amenizaba las fiestas patronales de Morales, en el sur de Bolívar, el cantante vallenato Mono Zabaleta se enteró de la masacre de tres personas, la cual había ocurrido minutos antes durante su show en la plaza central de ese municipio, mismo lugar donde el artista se encontraba.



“Lo que pasó aquí es algo muy grave, es la última canción que canto, esto es muy grave. ¿Dónde está el alcalde? ¿Quién es el responsable después del alcalde?”, expresó confundido el artista vallenato.



Los hechos ocurrieron hacia las 2:30 de la mañana del domingo 21 de enero, cuando según el reporte de la Policía, hombres armados ingresaron al pueblo disparando contra un grupo que se encontraba disfrutando del concierto.



En medio de la balacera murieron tres personas, entre ellas un menor de edad de 15 años de edad. Una cuarta persona resultó herida, de acuerdo a lo señalado por el alcalde de ese municipio, Ezequiel Salcedo Cardoso.



Las víctimas fueron identificadas como Bridys Vanina Orozco Muñoz, de 29 años, oriunda de Barranquilla, Yesid Beleño Torres, de 22 años, oriundo del municipio de Morales, y Brayan Rodríguez Villafañe, menor de 15 años.

Ofrecen recompensa por responsables

Las autoridades de Bolívar ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de este triple homicidio.



“Lamentamos estos hechos que no se pueden volver a presentar, no puede haber espacio para los violentos, aprobamos los procesos de paz y rechazamos la violencia. No vamos a descansar hasta que no demos con el paradero de estos violentos”, dijo el alcalde de Morales, Ezequiel Salcedo.



De acuerdo con Indepaz, esta fue la sexta masacre que ocurrida en lo que va de 2024.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó "el acto violento. Exigimos justicia y hacemos un llamado urgente a la paz y la seguridad".