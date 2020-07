Video: Quemados de Tasajera pidieron a sus familias que oren por ellos

Un mensaje que llena de fuerzas e ilusión recibieron en las últimas horas las familias de varios de los quemados en el incendio del camión en el corregimiento de Tasajera, Magdalena.



Luego de una semana de no tener ninguna clase de contacto, mamás, esposas y hermanos volvieron a escuchar a cuatro de los lesionados a través de un audio telefónico que les grabó el personal médico de una clínica de Baranoa, Atlantico.Vea: Un camión se volcó cerca de Tasajera; no hubo saqueos ni alteraciones

Con la intermediación del gobernador @carlosecaicedo fue posible que pacientes quemados volvieran a comunicarse con sus familias. “Lloramos y reímos de alegría cuando escuchamos sus voces”, dijo emocionada lizeth, una de las familiares. pic.twitter.com/uj5x5BxrMo — Roger Urieles (@Rogeruv) July 13, 2020

Por protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19, el centro asistencial mantiene restringidas las visitas a los pacientes. Los quemados que se encuentran allí son: Jarvi Correa, Elia Ariza, Pedro Luis y Richar Gutiérrez.



Los familiares completaban ya siete días sabiendo de sus seres queridos únicamente lo informado por el personal médico. Aunque siguen sin poder verlos, el hecho de volver a escuchar la voz de cada uno de ellos ofreció una nueva alegría y renovó las esperanzas en las familias de un pronto reencuentro.

"Mami te amo, no dejes de orar, yo voy a salir de esto y seré una mejor persona", dijo uno de los afectados en el mensaje que grabó.



En otro audio, un paciente le aseguró a sus seres queridos que "las cosas están bien, los médicos me dicen que estoy mejorando. Ya quiero salir de aquí y darles un abrazo".

Al escuchar a sus parientes, muchos se quebrantaron y no pudieron evitar las lágrimas; sin embargo, todos al final quedaron más tranquilos y con la convicción en que regresarán con ellos vivos a Tasajera.



"Fue un alivio muy grande. Tenía días sin sentirme tranquila, pero ahora estoy segura que todo terminará bien y que venceremos esta dura prueba que nos ha puesto la vida", manifestó Paula Guerrero, familiar de un afectado.



El médico Mauricio Diazgranados, les entregó igualmente un reporte positivo sobre el estado de salud de los pacientes internados en el municipio atlanticense.



"Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y afortunadamente los lesionados están respondiendo bien a cada uno de los procedimientos. Esperamos se mantenga su recuperación durante los próximos días", expresó el galeno.

Se buscará en las otras clínicas

Durante este momento emotivo estuvo presente el Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien se encargó de gestionar con la clínica la comunicación de los quemados con sus familias.



"Estamos aquí acompañando a estas personas de Tasajera, cómo lo haremos igual en las otras ciudades donde hay heridos. Como Gobernación hay un compromiso muy grande de garantizar el bienestar de todos ellos, así que dispondremos de recursos y la logística esperando que superen este momento de adversidad que están atravesando", señaló Caicedo.



Hasta el momento, se registran 35 fallecimientos por este siniestro. Al menos otros 15 permanecen en estado crítico.



A través de una transmisión en Facebook, el alcalde del municipio de Puebloviejo, Fabián Obispo, dio a conocer que 13 de las 35 víctimas que hasta el momento deja el trágico accidente, ya han sido sepultadas.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta