Video: Policía agrede a mujer que se negó a usar tapabocas

Por no llevar puesto el tapabocas, una joven fue ofendida y golpeada en reiteradas ocasiones en su rostro y cuerpo por parte de un teniente de la Policía Metropolitana de Santa Marta.



La denuncia la hace la propia víctima: Génesis Jiménez, a través de un video que publicó en redes sociales.



Génesis, en medio de lágrimas, narró los momentos de terror que habría sufrido cuando varios uniformados la ingresaron a ella y una amiga a un CAI en el sector del mercado público.



De acuerdo a lo contado por la mujer, el procedimiento policial en su contra se realizó por no llevar puesto el tapabocas.



(Además: Paro en Transmetro: Operadores no sacaron los buses hoy)

Mujer denuncia que policía la golpeó de forma salvaje por no llevar puesto el tapabocas. Las autoridades reaccionaron iniciando las investigaciones y retirando al oficial de su cargo. pic.twitter.com/vEF7EF3pFJ — Roger Urieles (@Rogeruv) June 15, 2021

Hemos estado acompañando a Génesis y a Fabiola, disponiendo nuestra oferta institucional y apoyo. Proteger a las mujeres, ha sido y será nuestra consigna FACEBOOK

TWITTER

El teniente- quien responde al nombre de Carlos Torres- con la complicidad de otros agentes, le lanzaron improperios y luego la atacaron a puños y patadas, causándole hematomas en el rostro y en el cuerpo.



“Me dijeron que si hacíamos una denuncia iban a matar a nuestros hijos y a nosotros, nos tomaron una declaración, nos apuntaron un arma y nos golpearon con el bolillo y sus botas. Esto lo hago para que nos apoyen”, manifestó.



(También: Casi la mitad de mayores de 70 años en Santander no se han vacunado)

Exigimos celeridad y que no haya impunidad en este caso y al coronel Oscar Solarte atender personalmente la situación FACEBOOK

TWITTER

Autoridades intervienen

Tras hacerse viral el video, la Alcaldía a través de la oficina de la mujer inició la búsqueda de las dos afectadas para activar la ruta de atención y establecer lo sucedido.



“Hemos estado acompañando a Génesis y a Fabiola, disponiendo nuestra oferta institucional y apoyo. Proteger a las mujeres, ha sido y será nuestra consigna”, dijo la alcaldesa, Virna Johnson.



Según la mandataria, la denunciante y su acompañante fueron llevadas a la Fiscalía para que instauraran la denuncia contra el oficial y luego a Medicina Legal para las valoraran.



Señaló igualmente que el policía implicado ya fue retirado de su cargo mientras continúan las investigaciones que concluyan en las sanciones correspondientes.



(Vale la pena leer: Cartagena alcanza un 94 por ciento de ocupación en camas UCI)

“Exigimos celeridad y que no haya impunidad en este caso y al coronel Oscar Solarte atender personalmente la situación”, sostuvo Johnson.



La Policía Metropolitana también se pronunció a través de un comunicado en el que precisó que ya se dio apertura a una investigación preliminar con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y veracidad de la información.



“De acuerdo a las directrices de la Policía Integral de Transparencia Policial dispuesta por la Institución, se procede con absoluta determinación, ante cualquier comportamiento contrario a la misión constitucional, y verificar las responsabilidades individuales de los uniformados que resulten involucrados en el hecho”, señala la misiva.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta​

Más noticias en Colombia

Amarga espera de familia en Providencia para que reconstruyan su casa

El departamento del Atlántico celebra hoy 116 años