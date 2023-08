Mototaxistas se enfrentaron a golpes con agente del DATT (Departamento de Tránsito de Cartagena) durante un procedimiento contra el transporte ilegal frente a la Terminal de Transportes.



Los agentes iban por un vehículo particular que presta servicio de transporte público ilegal, pero durante el procedimiento golpearon a una moto, lo que produjo la reacción de una veintena de mototaxistas que se reúnen en la entrada principal de la terminal en busca de pasajeros.



De las palabras pasaron a los insultos y luego a los puños y patadas voladoras, incluso golpes vienen y van con los cascos de las motos.

Pelea en Cartagena entre agentes de tránsito y mototaxistas es apenas la punta del iceberg de un problema mayúsculo en la movilidad y la seguridad de miles dé personas. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@MinTransporteCo⁩ ⁦@petrogustavo⁩ pic.twitter.com/MOgKkTy1KE — John (@PilotodeCometas) August 31, 2023

El hecho no es menor. Es la punta del iceberg de un problema mayor con el mototaxismo que crece sin control en la ciudad. Este gremio ya anunció por redes sociales que impondrán un valor de 4 mil pesos a la carrera mínima, pues según ellos el alza en los precios de la gasolina los impacta.



Un estudio de la Universidad de Cartagena revela que la gran mayoría de los mototaxistas no son dueños de las motos y pagan cifras elevadas por el alquiler diario. Lo que significa que atrás de este medio de transporte ilegal hay un creciente negocio con propietarios y hasta empresas con más de 20 motos lucrándose con la informalidad por las calles.



Aún no hay un pronunciamiento del DATT sobre la 'batalla campal' frente a la terminal.

