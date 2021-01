Horas de tensión en Cartagena por bloqueos en peajes internos

Cartagena vive horas de tensión y caos por bloqueos que protagonizan ciudadanos frente a los peajes, luego de las revelaciones de la Contraloría General de la República.



Incluso, algunas taquillas fueron atacadas por personas indignadas el fin de semana.



El órgano de control reveló los resultados de una investigación que da cuenta que la Tasa Interna de Retorno de los peajes se cumplió en diciembre del año 2015, lo que estaría ocasionando hoy un detrimento al patrimonio de la ciudad por más de 300 mil millones de pesos.



Ciudadanos han bloqueado vías e incluso han levantado las talanqueras como protesta.



El Alcalde de la ciudad William Dau respalda al movimiento ciudadano ‘Cartagena sin peajes’, quienes vienen denunciando los vicios de este contrato hace más de cinco años.

(En contexto: Escándalo por peajes de Cartagena generó caos y protestas en calles)



Dau ordenó que las talanqueras fueran levantadas, pero la concesión vial, que adminstra los peajes, rechaza la medida con el agumento de que existe un acuerdo contractual con el Distrito y que no es viable dejar de cobrar peajes.

"Lo más importante de todo el dictamen de la Contraloría es que ya se cumplió la tasa interna de retorno de los peajes, con eso ya vamos a proceder a liquidar el contrato por cumplimiento de los requisitos. A partir de hoy mismo le estamos diciendo al concesionario que levante las talanqueras y que dejen de cobrar los peajes", dijo Dau.



La Contraloría encontró inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de operación de los peajes. Según el ente de control, la tasa interna de retorno se habría alcanzado en el año 2015, y por lo tanto el contrato debería haber sido finalizado.



(En contexto: Alcalde William Dau solicita suspender los peajes de Cartagena)

En sus indagaciones, la Contraloría “no encontró una relación pormenorizada de los costos y gastos. Tampoco un análisis sobre la pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. No se evidencia un análisis sobre la veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado. En este sentido, no se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe (interventor), ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito”, dice el órgano de control.



La Contraloría sostiene que no hubo control de costos por parte de los funcionarios de valorización de la ciudad, ni por la concesión contratista, ni mucho menos por Edurbe, la empresa interventora.



(Lo invitamos a leer: Alarma por demoras de EPS en entrega de pruebas y por sus precios)

El gerente de la Concesión Vial que administra los peajes urbanos en Cartagena, René Osorio, respondió a la tormenta mediática y en las calles que generó el pronunciamiento de la Contraloría.



El directivo dijo que el contrato de los peajes celebrado con el Distrito de Cartagena está en ejecución y por lo tanto debe seguir vigente y operando.



“Respetuoso de los principios de la legalidad, debido proceso y cosa juzgada, carece de competencia constitucional y legal suspender la ejecución unilateralmente de un contrato, que en este caso hace alusión a la continuidad del cobro de la tarifa de peaje cedida contractualmente como garantía de recuperación de la inversión”, señaló el directivo en una carta enviada a alcalde Dau.



"Los contratos estatales se celebran para ser cumplidos y por tanto las prestaciones acordadas por las partes se deben respetar", agrega Osorio en un aparte de la misiva.



La Contraloría además vinculó como presuntos responsables fiscales en este caso a 7 exalcaldes de la ciudad, exdirectores de valorización Distrital, exgerentes y exsubgerentes de Edurbe, y auna veintena de funcionarios públicos más.

