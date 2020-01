Paseo en flotador casi termina en tragedia para turistas en Cartagena

Un paseo a Cartagena, de año nuevo, casi termina en tragedia para la familia bogotana Casasbuenas.



Una vez instalados en La Ciudad Heroica, bajó un sol radiante, decidieron ir en busca del mar y un día de diversión, junto a seres queridos, en la Isla de Tierrabomba, ubicada frente a la zona turística de El Laguito.



Sin embargo, la tarde terminó en un grave accidente por cuenta de dos lancheros irresponsables, que ofrecen servicios en una zona que carece de autoridad naval y terrestre.

“Estábamos en choloncito (en la isla de Tierrabomba) con nuestra familia. Mi hermano y yo nos subimos en el flotador y comenzamos a dar vueltas por ahí. De pronto vemos que una lancha viene hacia nosotros y ni el lanchero que nos lleva, ni el otro se percatan. Gritamos pero no nos escucharon, y así nos pegan la atropellada más madre de nuestras vidas”, relató a EL TIEMPO Julián Casasbuenas, uno de los turistas atropellados que terminó sus vacaciones de forma adelantada y con varias fracturas, al igual que su hermano Mauricio Casasbuenas.

Dos turistas resultaron gravemente heridos en aguas de #Cartagena luego de que una lancha los atropellara. El accidente fue grabado por el hijo de una de las víctimas. Nadie respondió. @ColombiaET @ELTIEMPO @AlcaldiaCTG @daulaw @PoliciaColombia pic.twitter.com/cJ2rxfE7gx — John (@PilotodeCometas) January 8, 2020

“Tengo fracturado el maxilar superior, me tumbó los dientes superiores, me cortó la pierna izquierda, tengo inflamado el brazo izquierdo. Mi hermano tiene lesionada una muñeca; y lo más triste no había ni un policía, ni un salvavidas, nadie nos auxilió, ni armada, ninguna autoridad para capturar a esos lancheros irresponsables”, recuerda la víctima.



El video fue captado por el hijo de una de las víctimas que viajaba en la lancha que tiraba del flotador.



“La lancha que nos atropella era manejada por un menor de edad, y claro después del accidente al adulto asume el mando y nos deja en las playas del laguito”, agrega Julián, un abogado laborista, que vive en Bogotá, y que asegura que pagaron 30 mil pesos por paseo que casi los conduce a la muerte.



Hombres de Guardacostas de la ciudad aseguran que sigue la búsqueda de los dos lancheros que casi causan una tragedia.



Este es el tercer accidente que involucra a turistas en lo que va de la presente temporada turística en Cartagena. Primero se volcó una lancha repleta de viajeros y otra lancha terminó varada, llena de viajeros, frente a punta arena, en la isla de Tierrabomba.



El país no olvida la muerte absurda de la joven Valentina González el sábado 30 de noviembre de 2019 en el balneario cartagenero de Cholón, por cuenta de la irresponsabilidad de los prestadores de servicios turísticos y la falta de autoridades y control en mar y playas.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas