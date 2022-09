La tensión sube cada vez más en el norte del Cauca por la disputa por tierras entre indígenas, comunidades afros e ingenios, y disturbios con la Policía.

La temperatura se elevó el viernes 2 de septiembre, en la finca La Península, la cual está predios de la hacienda Oasis.



Allí hubo choques entre unos 120 indígenas con uniformados de la Policía, luego de que llegó el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).



Los cañaduzales se llenaron de gases lacrimógenos de la Policía.



La situación genera todo un debate sobre la tenencia y la ocupación de tierras, pues mientras los indígenas manifiestan que están recuperándolas en un proceso de liberación por 500 años de historia sobre terrenos que eran de sus ancestros antes de la Conquista y la Colonia, a lo largo de los cuales, han denunciado expropiaciones, dueños de los terrenos reclaman el derecho a la propiedad privada.



En la Policía sostuvieron que están haciendo vale ese derecho a la propiedad privada.



Al llegar a la zona hubo fuertes disputas con la Policía que, por fortuna, no dejaron víctimas fatales o heridos.

No obstante, indígenas indicaron que la Fuerza Pública habría hecho disparos, al parecer, al aire.



"Petro y Francia le cumplen a los ricos. Se cumplieron las 48 horas que nos habían dado de plazo. Hoy el esmad dispara gases y el ejército dispara balas contra la comunidad liberadora en el norte del Cauca. Ni Duque había sido tan eficiente. No nos han desalojado, no nos vamos a ir. Seguimos en resistencia liberando la Madre Tierra", publicaron en Facebook.

Ante la situación, el comandante de la Policía Cauca, coronel Gustavo Adolfo Martínez, informó que 120 nasas habrían llegado a la hacienda para ocuparla.



En un comienzo, indicó el oficial, los nativos se habrían retirado y luego habrían regresado por lo que se presentó la contienda.



Según la Policía, los uniformados habrían sido atacados con piedras, tatucos y 'papas bombas'.



Pero no solo hay ocupación de indígenas. Algunas comunidades afro también se disputan terrenos para seguir cultivando caña, aunque hay otras, como en la vereda La María, en Corinto, municipio del norte caucano, donde buscan comprarle al ingenio Central Castilla, la hacienda del mismo nombre la localidad para tener cultivos de pancoger.

Esta hacienda fue declarada por la población afro de La María como territorio de su comunidad, esperando que con Castilla se llegue a una negociación para adquirirla.



Pero, esta población no pernocta en la casona que se encuentra desmantelada, sino en sus vigilantes desde sus propias casas, las cuales están aledañas al predio.



En Cauca son 30 predios ocupados por indígenas que vienen desde hace 17 años hasta ahora.



Comunidades campesinas con indígenas están en la hacienda Ucrania, entre Padilla y Corinto, también reclamando terrenos para cultivos de yuca, maíz, fríjol, entre otros, con el objetivo de subsistir con comida.



Rechazan, al igual que los indígenas, el monocultivo de caña de azúcar en la zona plana que cubre 349.714 hectáreas.



