Video: Murió ‘Juan Chuchita’ líder insigne de los Gaiteros de San Jacinto

El músico y compositor Juan Alberto Fernández Polo, más conocido como 'Juan Chuchita' falleció a los 91 años, en su casa de San Jacinto, Bolívar.



El ganador de un premio Grammy Latino y el premio a la vida y obra del Ministerio de Cultura colombiano murió de forma natural y como consecuencia de varias dolencias.



Fue ganador del Grammy Latino en la categoría mejor álbum folclórico en el año 2007, con sus Gaiteros de San Jacinto.



Según sus familiares y amigos, el artista amaneció muerto en su lecho.



Vivió gran parte de sus días al al lado de Arnulfa Helena Mercado Guzmán, la mujer que lo acompañó por más de medio siglo, y quien le soportó sus largas parrandas pero quien también fue su polo a tierra y quien no permitió que la fama se le subiera a la cabeza.



Deja un legado inmenso con la agrupación con la cual le dio la vuelta al mundo y que puso en el universo musical a las historias y versos de la sabana del Gran Bolívar.



Juan Alberto Fernández Polo, voz líder de los Gaiteros de San Jacinto, le había ganado su última batalla a la muerte en diciembre del 2019, cuando superó una isquemia cerebral leve, que lo tuvo 7 días internado y en cuidados intensivos en la clínica de Bocagrande, en Cartagena.



Desde #MinCultura lamentamos el fallecimiento del maestro Juan Alberto Fernández Polo conocido como Juan Chuchita, voz líder de los gaiteros de San Jacinto. Su legado y aporte a la cultura de nuestro país permanecerá por siempre en la memoria de los colombianos. pic.twitter.com/o6uAOUhb5g — MinCultura Colombia (@mincultura) July 29, 2021

En una entrevista realizada para EL TIEMPO, 'Juan Chuchita' manifestó que cantaba porque le gustaba y porque, aunque lo suyo era la tambora, “con el trabajo del campo me la pasaba mojándome las manos y los dedos se me torcieron. Entonces, lo que me quedó fue la garganta”.



Solía decir como cábala previa a sus presentaciones y agradeciendo a la vida:



“Antenoche tuve un sueño y anoche volví a soñar/antenoche tuve un sueño y anoche volví a soñar y esta noche vuelvo sueño /y digo que el sueño es verdad”.



¡Paz en su tumba maestro!

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Cartagena

