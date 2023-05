Una lamentable escena vivieron los vecinos del sector de Zaragocilla, pleno corazón de Cartagena, cuando en la noche de este domingo, una mujer semidesnuda salió a la calle y con machete en mano y piedras, trataba de intimidar a la Policía.



(Lea aquí: Alerta en La Guajira por el hallazgo de cuatro sacos con cuerpos humanos en su interior)

Los uniformados llegaron hasta el lugar para atender el llamado de los vecinos.



(También: Tenga cuidado: denuncian a conductor de InDrive por robar a usuaria en Barranquilla)



De acuerdo con información de testigos, la mujer no solo trató de agredir a los uniformados, sino también causó daños a una buseta que cubría la ruta Campestre- Castillo.



Al parecer, se encontraba en aparente estado de alteración, y fue detenida por las autoridades. Aún no se conoce su identidad, pero según vecinos no era de la zona.



La Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado sobre estos hechos.



(Además: Barranquilla y su Gran Malecón obtienen certificación como destino turístico sostenible)