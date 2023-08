Carlos Manuel Chiquillo Brochero, exfutbolista profesional del Atlético Cesar, perdió la vida este martes en un accidente de tránsito en la vía Agustín Codazzi-San Diego (Cesar).



Chiquillo Brochero se movilizaba en una camioneta en compañía de Yesith Armando Daza, jugador de fútbol de esta región, de 35 años de edad, quien también perdió la vida en este percance.



(Además: Fecode anunció paro de maestros para este miércoles: horarios y puntos de concentración)

Muere exjugador del Atlético Cesar en accidente vial pic.twitter.com/vAKXuMHlic — Ludys Ovalle (@LudysOvalle) August 29, 2023

“Al parecer, había un furgón parado en la carretera, y el vehículo de Carlos Manuel se salió de la vía e impactó contra un árbol. Perdieron la vida en el lugar de los hechos”, comentó un testigo del accidente.



Carlos Manuel Chiquillo Brochero, tenía 56 años de edad, trabajaba actualmente en el sector privado, además, conectaba a jóvenes futbolistas con equipos deportivos del interior del país.



“Se fue un gran amigo y jugador de las grandes estrellas del fútbol del Cesar. También jugó con un equipo en Bucaramanga, donde se destacó por su disciplina y rendimiento”, resaltó Régulo Pineda, empresario de fútbol del Cesar.



(También: Se entregó uno de los más buscados del país por un homicidio en San Andrés)



Su muerte conmocionó a familiares, amigos cercanos y a los seguidores del fútbol de esta región, quienes demostraron el inmenso cariño a través de las redes sociales.



“Ya no recibiré ese fuerte abrazo que me dabas cada vez que me veías, te recordare por el resto de mi vida, gracias por hacer parte de mi vida junto a toda tu familia ... Vuela alto mi Carlitos como siempre te dije”, dijo un pariente cercano a través de la cuenta de Facebook.

Más noticias en Colombia

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar